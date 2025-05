Ritorno a Monza per Rovera nel GT World Challenge su Ferrari

Dopo il difficile avvio al Castellet e il doppio impegno nella Sprint, il pilota ufficiale del Cavallino sarà finalmente in azione nella tappa casalinga della Endurance Cup, che nel weekend del 1° giugno affronta al volante della 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors insieme a Pier Guidi e Abril.

Varese. A seguire due impegni consecutivi nella serie Sprint (Brands Hatch e Zandvoort), Alessio Rovera ritorna in azione nella Endurance Cup del GT World Challenge, che disputa il secondo round stagionale proprio sul circuito di casa del pilota ufficiale della Ferrari, ovvero Monza, ormai uno degli appuntamenti più tradizionali e attesi della serie internazionale. Reduci dal complicato esordio di metà aprile a Le Castellet, Rovera e i compagni di marca Alessandro Pier Guidi e Vincent Abril torneranno in azione al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 del team AF Corse – Francorchamps Motors e affronteranno la tappa italiana puntando a un’immediata rivincita. Rovera e Pier Guidi sono i campioni in carica della Endurance Cup, mentre il driver monegasco si è aggiunto in pianta stabile in equipaggio soltanto quest’anno. I tre, però, proprio sull’Autodromo Nazionale e nel GT World Challenge vantano già un precedente insieme, risalente allo scorso settembre, quando dopo una squillante pole position conclusero terzi sul podio a pochi decimi dai vincitori dopo aver condotto nella prima parte di gara e aver poi dovuto reagire a un paio di safety car ravvicinate che condizionarono corsa e strategie. Monza 2025 rappresenta dunque anche l’opportunità per una sorta di rivincita rispetto alla tappa 2024, che pur contribuì in maniera determinante alla conquista del titolo.

Sullo storico circuito brianzolo dopo i test di venerdì ben 59 vetture, con tutto il meglio del mondo GT3 presente, sono attese al via sabato nel turno di prove libere (in programma dalle 10.10 alle 12.10) e nelle pre-qualifiche (15.30-16.30). Domenica è quindi la giornata clou con qualifiche a partire dalle 9.50 e la gara, che sulla distanza di 3 ore prende il via alle 15.00 (live streaming disponibile sul sito e i canali ufficiali del GT World Challenge).

Rovera dichiara: “Siamo pronti per la tappa di casa del GT World Challenge e non vediamo l’ora di scendere in pista, ma è sempre difficile fare previsioni, anche perché su domenica insiste ancora qualche incognita meteo. Vedremo, iniziamo a girare nei test di venerdì e sarà importante capire velocemente la direzione da prendere. Monza è un tracciato che in genere presenta un elevato livello di grip sull’asfalto e che si addice alle caratteristiche della Ferrari. L’obiettivo resta quello di far bene, soprattutto sarà importante marcare punti importanti per recuperare la difficile gara vissuta al Paul Ricard”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

