Ritorno al Futuro Day: a 40 anni dall’uscita “Ritorno al Futuro” torna al cinema solo il 21 ottobre

Amatissimo, iconico, intramontabile. Il 21 ottobre torna al cinema il primo capitolo della trilogia di RITORNO AL FUTURO, in versione restaurata in 4K, per celebrare insieme a migliaia di fan IL RITORNO AL FUTURO DAY e il 40° anniversario di una delle saghe più amate di sempre.

Dal suo debutto nel 1985, RITORNO AL FUTURO ha incassato quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo, generato un fenomeno globale e segnato l’immaginario collettivo con personaggi memorabili, battute cult e invenzioni geniali. Marty McFly, Doc Brown e la loro DeLorean torneranno a flussocanalizzarsi sul grande schermo per un evento unico distribuito da Nexo Studios, che offrirà a tutti gli spettatori la possibilità di rivivere – o scoprire per la prima volta – le emozioni del film in sala (elenco delle sale disponibile a breve su nexostudios.it e prevendite aperte a partire dal 19 settembre).

Come ogni anno, i fan più appassionati sanno che il 21 ottobre non è una data qualsiasi, ma la data: quella in cui Marty viaggia nel tempo nel secondo capitolo della trilogia e che, dal 2015, è diventata ufficialmente il giorno delle celebrazioni internazionali dedicate al film. Per l’occasione, Nexo Studios invita tutti gli spettatori a recarsi in sala con i propri outfit ispirati al film, che si tratti di un gilet rosso, di un camice da scienziato o di un paio di Nike Mag. L’obiettivo? Radunare il più grande gruppo di fan davanti agli schermi italiani, immortalare l’impresa con una foto da postare con l’hashtag #RitornoAlFuturoDay40 e condividere la passione per una saga che ha attraversato generazioni. I cosplay più belli verranno ripresi sui canali social di Nexo Studios.

UNA COLLABORAZIONE SPECIALE: IL BIGLIETTO DEL CINEMA VALE UNO SCONTO PER LA MOSTRA, E VICEVERSA

In occasione del 40° anniversario, il RITORNO AL FUTURO DAY si celebra anche con la collaborazione esclusiva tra i cinema e la mostra-evento “BACK IN TIME – THE EXHIBITION”, organizzata da Infinity Events in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS, e aperta fino al 27 ottobre 2025 a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI). Un’esposizione immersiva di oltre 2.000 mq, che raccoglie più di 100 memorabilia originali e certificate di produzione, provenienti dal Back To The Future Museum. In mostra: oggetti di scena, costumi, concept art, storyboard inediti, veicoli iconici (tra cui la DeLorean DMC12, la Ford di Biff, il Volkswagen T2 Bus dei terroristi libici e la Toyota Hilux SR5 di Marty), ma anche ambientazioni ricostruite come la Torre dell’Orologio, il Lou’s Cafe, il ballo “Incanto sotto al mare” e molto altro. Per festeggiare quest’esperienza unica, gli spettatori che si presenteranno al cinema con il biglietto della mostra avranno diritto ad acquistare un biglietto del cinema a prezzo ridotto e lo stesso accadrà per coloro che visiteranno la mostra col biglietto o la prenotazione dell’evento cinematografico e potranno avere il 20% di sconto su tutte le tipologie di biglietti disponibili, da richiedere direttamente in biglietteria “on-site”. Parte del ricavato della mostra sarà devoluto a Team Fox, l’associazione fondata da Michael J. Fox a sostegno della ricerca sul Parkinson. Un’occasione per unire divertimento, memoria e solidarietà.

Ma le sorprese non finiscono qui. In attesa del ritorno in sala, un countdown social scandirà i giorni che ci separano dall’evento, animando le pagine ufficiali di Nexo Studios e del BacktotheFutureMuseum con scene, curiosità e citazioni storiche.

RITORNO AL FUTURO DAY, l’evento del 21 ottobre, è distribuito al cinema in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con la mostra-evento “BACK IN TIME – THE EXHIBITION”, organizzata da Infinity Events con Ritorno al Futuro Italia APS, in partnership con MYmovies e assieme ai media partner Radio DEEJAY, Cultura Pop e ArteSettima.

Il 21 ottobre, accendete il flusso canalizzatore.

Ci vediamo nel futuro… al cinema!



Hashtag ufficiali:

#RitornoAlFuturoDay40

#BackToTheFuture40 #BTTF40

