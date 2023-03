Ritratti di Santi 2023 Palermo

Tutto è pronto per l’appuntamento annuale con i “Ritratti di Santi” – l’itinerario quaresimale del Movimento Ecclesiale Carmelitano – con la collaborazione, a Palermo, dell’Associazione Il Giardino Onlus.

L’edizione di quest’anno passerà in rassegna le figure di santi quali San Charbel Makhluf, il Beato Paolo Manna, il Beato Carlo Acutis.

A far da cornice all’iniziativa – patrocinata dall’Arcidiocesi di Palermo e dal Santuario Madonna dei Rimedi di Palermo – sarà il Santuario Madonna dei Rimedi di Palermo, la splendida chiesa la cui prima edificazione fu voluta nel 1072 da Ruggero I° di Sicilia Gran Conte.

Il programma degli appuntamenti – che avrà cadenza settimanale – prenderà l’avvio con la lettura del ritratto di San Charbel Makhluf sabato 11 marzo 2023 alle ore 19.00, svelando alla comunità ecclesiale della città di Palermo i profili di questi santi.

Un percorso quello dei Ritratti di Santi giunto quest’anno alla 34° edizione – era il 1986 quando ha avuto inizio – profili di santità curati da Padre Antonio Maria Sicari. Un appuntamento ultra decennale che si è ripetuto, nel tempo, in diverse città d’Italia e d’Europa: Adro (BS), Alcamo, Arese (MI), Catania, Enna, Firenze, Lecco, Paderno (BS), Palermo, Roè Volciano (BS), Roma, Trento, Treviso, Verona, Bruxelles e Bucarest.

Nato nel 1943, sacerdote dal 1967, P. Antonio Maria Sicari appartiene alla Provincia Veneta dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, al cui servizio ha svolto l’ufficio di docente per alcuni corsi di teologia dogmatica e di spiritualità (presso lo Studio Teologico Carmelitano di Brescia), come pure il compito di maestro dei novizi e di superiore provinciale. Dal 1981 al 1989 è stato direttore della redazione italiana della rivista “Communio”, continuando anche negli anni successivi a scrivere articoli e saggi.

Nel 1993 P. Antonio Sicari ha fondato il Movimento Ecclesiale Carmelitano – un’esperienza di comunione tra religiosi e laici che, nel rispetto delle reciproche vocazioni, promuove la condivisione delle ricchezze dottrinali dell’antico carisma carmelitano – attualmente diffuso in varie città d’Italia e in nazioni come la Romania, il Belgio, il Libano, la Lettonia, gli Stati Uniti, la Colombia. Consultore della Congregazione per il Clero della Santa Sede dal 2003, P. Sicari ha pubblicato numerose opere di agiografia (quattordici volumi di “Ritratti di Santi”, per un totale di circa 140 profili) e di teologia spirituale ricevendo, nel 2011, il Premio Narducci – in occasione della Festa annuale del quotidiano “Avvenire”.

“Il santo è un veicolo dell’amore di Dio – afferma Carmelo Carollo, responsabile della Comunità palermitana del Movimento Ecclesiale Carmelitano – è testimone di profondi significati e valori positivi di giustizia, di uguaglianza, di speranza, di fraternità umana, di solidarietà e di pace. Come non pensare allora al nostro caro Fra Biagio, che è stato testimone dell’Amore di Dio per tutti e in tutto. Non si cambia il mondo solo con i proclami, serve donarsi con gioia e radicalmente. La banalità spegne la vita. Occorre essere “follower” di persone – i santi della porta accanto – che sanno nutrire l’anima, che sanno fare allargare il cuore, che sanno trasmettere un grande patrimonio di senso, che ci aiutino a desiderare cose eterne e infinitamente belle. Per questo vi aspettiamo”.

