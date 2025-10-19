Ritrovata Marianna Bello, mamma di tre bambini strappata alla vita da un evento meteorologico. Vicinanza alla famiglia e alla Città di Favara

“Con profonda tristezza e dolore nel cuore apprendo della notizia del ritrovamento di Marianna Bello, la dolce e giovane mamma di Favara, che la furia dell’acqua ha trascinato via nel nubifragio dell’ 1 ottobre.

Il mio pensiero va ai suoi tre bambini, che speravano di riabbracciare la loro mamma, al marito Renato, alla sorella Flavia, ai genitori e a tutta la famiglia, a cui esprimo la mia vicinanza più sincera.

Il mio cordoglio va anche alla comunità di Favara e al suo Sindaco, che oggi si stringono uniti attorno a questo dolore immenso. Un ringraziamento sentito a quanti si sono spesi, con ardore e costante impegno nelle ricerche, dimostrando grande cuore, umanità e solidarietà.

Questa tragedia ci richiama con forza a una consapevolezza che non possiamo più ignorare: i cambiamenti climatici sono realtà e generano eventi drammatici di gravità estrema.

Occorre dare priorità alla cura del nostro territorio per prevenire, per quanto possibile, il ripetersi di simili tragedie.

Marianna possa riposare in pace. Che la sua memoria viva per sempre nell’amore dei suoi cari e di tutti coloro che la hanno amata e speravano nella sua salvezza”.

Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.

Com. Stam. Ida Carmina Movimento 5 Stelle