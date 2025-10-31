Riunione Comitato Operativo Viabilità

Nella giornata odierna si è tenuto presso la Prefettura di Palermo un Comitato Operativo per la Viabilità per l’esame delle misure da adottare al fine di ridurre eventuali disagi per gli automobilisti, in vista del prossimo fine settimana festivo che comporterà un prevedibile incremento del flusso veicolare.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti della Regione Siciliana nella qualità di Commissario straordinario, della Polizia stradale, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Reparto Volo, dell’Anas, del 118.

In caso di formazione di code autostradali eccessivamente lunghe e statiche in direzione Palermo la Polizia stradale verificherà l’opportunità di effettuare eventuali filtraggi deviando i veicoli su percorsi alternativi.

Personale Anas e pattuglie della Polstrada saranno presenti sul tratto interessato dai lavori per monitorare costantemente la situazione e garantire il deflusso del traffico.

Inoltre per assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso in autostrada la Polizia stradale vigilerà sul corretto utilizzo della corsia di emergenza.

La Polstrada, se necessario, chiederà l’ausilio del Nucleo Elicotteri dell’Arma per monitorare la situazione del traffico.

Il Comitato continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, mantenendo un contatto permanente tra tutti gli Enti e le istituzioni coinvolte