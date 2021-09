Il sindaco Grillo: “porteremo a conoscenza dei cittadini le eventuali criticità” La nuova pista ciclabile urbana progettata per il Lungomare di Marsala, è stata al centro di un’apposita riunione operativa promossa – d’intesa con il sindaco Massimo Grillo – dal vice sindaco Paolo Ruggieri, con delega a Pianificazione e gestione del Territorio.

Assieme ai vertici dell’Amministrazione e all’assessore Arturo Galfano (Lavori Pubblici), all’incontro della scorsa settimana a Palazzo Municipale hanno partecipato funzionari della Polizia Municipale e tecnici comunali, nonché il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Sicurezza, viabilità e parcheggi sono le principali criticità che, a seguito di questo primo esame, sembrano emergere dal progetto per la nuova pista che – portato avanti dalla precedente Amministrazione e finanziato con i fondi di “Agenda Urbana” (circa 2 milioni di euro) – si estenderebbe da Salinella fino allo stabilimento Florio, per complessivi 7 chilometri che si snodano lungo il litorale costiero. “Tenuto conto dei problemi ereditati con la ciclopedonale dello Stagnone, afferma il sindaco Grillo, esigiamo un quadro chiaro delle criticità e delle difficoltà che potrebbero ostacolare la realizzazione della nuova pista, forse trattate con superficialità in fase di predisposizione del progetto. Noi non vogliamo cadere in questo errore. Procederemo per step mirati, al fine di offrire un servizio e non un disagio ai cittadini”. A stretto giro, pertanto, si attende la relazione del Comando della Polizia Municipale per gli aspetti legati a viabilità e sicurezza, ma si ritiene opportuno sentire in merito anche le competenti Commissioni consiliari, ossia Territorio/Ambiente e Urbanistica/Grandi Opere, rispettivamente presiedute dai consiglieri Gabriele Di Pietra e Andrea Marino. Il sindaco Grillo e il presidente Sturiano, al termine dell’incontro, hanno inoltre concordato di ascoltare la cittadinanza, affinchè si porti a conoscenza della Città quanto emergerà dalle relazioni acquisite.

