Road to Women’s EuroBasket 2025

Domani alle ore 10.00 la Sala “Guido Fanti” della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 50) ospiterà la conferenza stampa di presentazione del Women’s EuroBasket 2025: parteciperà anche il presidente FIP Giovanni Petrucci, insieme a tutta la Nazionale Femminile. In allegato l’invito alla conferenza per i Media.

Il percorso di avvicinamento della Nazionale Femminile al Campionato Europeo, che prenderà il via il 18 giugno al Paladozza di Bologna con la sfida alla Serbia (ore 21.00, diretta su Rai, DAZN e SkySport), si è chiuso con quattro vittorie (Grecia, due volte la Cechia, Montenegro) e tre sconfitte (Spagna, due volte Belgio).

Oggi doppio allenamento per la squadra di coach Andrea Capobianco, Martina Kacerik è stata autorizzata a lasciare il raduno a seguito del leggero infortunio riportato nel finale della partita col Montenegro.

Così coach Capobianco: “Sono molto dispiaciuto per Martina, che ha lavorato benissimo insieme a noi in questo raduno e che sicuramente meritava miglior fortuna. Lo staff medico e fisioterapico si è preso cura di lei, come di tutte le altre, dal 19 maggio, anche saltando una trasferta all’estero per continuare a lavorare all’Acqua Acetosa con qualche atleta. Martina ha giocato solo sette minuti nella partita col Montenegro, a pochi giorni dall’Europeo fa veramente male vedere un’atleta dover rinunciare a giocarsela fino alla fine per poter partecipare a un evento così importante”.

Oggi pomeriggio alle 16.45 la squadra visiterà la Fan Zone allestita per promuovere il FIBA Women’s EuroBasket in Piazza Venti Settembre, nella zona antistante la Stazione ferroviaria di Bologna.

La lista definitiva delle 12 Azzurre che giocheranno il Women’s EuroBasket 2025 verrà consegnata nella serata del 17 giugno.

La Formula

La 40esima edizione del FIBA Women’s EuroBasket si gioca dal 18 al 29 giugno, per la prima volta in quattro Paesi diversi: oltre a Bologna, anche Brno, Amburgo e il Pireo per la fase finale. Le prime due classificate dei quattro gironi accedono ai Quarti di finale (24 giugno), che si giocheranno al Pireo insieme a tutto il resto della fase finale. Semifinali il 27 giugno, finali il 29.

Chi va al pre-Mondiale

Sono otto i posti riservati all’Europa ma due sono stati già assegnati a Cechia e Ungheria, vincitrici l’estate scorsa dei due tornei dei Pre-Qualifying Tournament. I posti rimanenti sono dunque cinque, più la Germania Paese ospitante e appunto Cechia e Ungheria. Ovviamente, se Germania e/o Cechia dovessero entrare nelle prime sei, si aprirebbe altri slot.

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €122 Categoria Nannetti €12

LE Azzurre

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Data Gara 18 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Serbia 19 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Slovenia 21 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Lituania

