Roberta Faccani – Gorgheggia “Senza far rumore”

In radio, e dal 9 maggio sulle piattaforme digitali di streaming, c’è “Senza far rumore”, il nuovo singolo di Roberta Faccani dedicato allo storico fondatore e leader dei Matia Bazar Giancarlo Golzi.

“Senza far rumore” segna il ritorno discografico di Roberta Faccani, cantautrice, performer teatrale e vocal coach, già nota al grande pubblico come voce dei Matia Bazar dal 2004 al 2010. Il brano, una ballad intensa e struggente, è interamente scritto da Faccani per il testo e composto insieme a Giordano Tittarelli per la musica. Si tratta di un omaggio affettuoso e introspettivo a Giancarlo Golzi, storico fondatore, batterista e cuore pulsante dei Matia Bazar, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

Fu proprio Golzi a volere fortemente l’ingresso di Roberta nella band, riconoscendo nella sua voce dirompente e originale un elemento di rinnovamento per il gruppo. In questo tributo, Faccani esprime con rispetto e gratitudine la figura di Golzi, ricordandolo come un professionista saggio e lungimirante, di poche parole ma di grande sostanza. Il titolo “Senza far rumore” riflette sia la cifra caratteriale di Giancarlo sia il rispetto reverenziale che Roberta gli ha sempre riservato, fino alla fine. Il brano rappresenta anche un dialogo virtuale, colmo di emozione e riconoscenza, per un “addio” mancato ma sentito nel profondo del cuore.

“Dopo alcuni anni lontana dalla discografia – spiega Roberta Faccani – ho sentito solo ora il desiderio di fare ascoltare questa canzone in cui credo molto. Pur avendola composta più di quattro anni fa, ho voluto prima curarla piano piano come si fa con un germoglio e solo ora, portarla a fioritura. Non solo mi rappresenta totalmente perché racconta una parte fondamentale della mia vita artistica e umana, (i sei anni nei Matia Bazar a cui devo moltissimo soprattutto per ciò che quella esperienza mi ha insegnato), ma perché principalmente è dedicata al ricordo di Giancarlo Golzi, batterista e leader storico del gruppo, il primo di loro che conobbi, (gli altri erano ovviamente Piero Cassano e Fabio Perversi), e che fortemente volle la mia entrata nella band, con una chiara volontà di cambiare rotta rispetto al passato”.

La cantante prosegue, addentrandosi nella sua storia personale con I Matia Bazar, ma anche in quello che è fin qui stato il suo percorso artistico. “Purtroppo, dopo la fine del sodalizio col gruppo, (da me certamente non voluta né mai sospettata), il “Capitano” Golzi, (così l’abbiamo sempre chiamato tutti), è stato l’unico che nel corso del tempo non ho più sentito ne’ visto, nemmeno per potergli dare l’ultimo saluto ad un funerale che nessuno mai si sarebbe aspettato di affrontare così preventivamente ed improvvisamente. ‘Zio’ Gianca, (come invece lo chiamavo solo io), ora da lassù vede tutto, e sa molto bene quali sono state alcune dinamiche che si sono create in quegli anni; sa anche, che la mia discrezione, il grande rispetto per gli “altrui” equilibri, nonché la tristezza e rammarico di quel periodo e per come erano andate a finire le cose, non mi permisero di “osare” intromettermi nemmeno nel giorno dell’addio. Al di là delle scelte professionali, accettate mio malgrado ma pur sempre rispettate, la mia è stata soprattutto una sofferenza umana perché sentivo fosse meglio farmi ancora da parte; perciò l’ho pianto nella mia riservatezza, “senza far rumore”, così come dice il titolo del brano che gli ho voluto dedicare. Oggi, matura e molto più consapevole di tante cose, ma soprattutto lontana più che mai da polemiche o diatribe, sia per valori che ideali, sia per indole caratteriale che soprattutto senso profondo di deontologia professionale, amo sempre e solo ricordare le cose positive di ogni esperienza, la parte migliore di ogni persona che ha fatto parte della mia vita e continuo ad essere grata di tutto ciò che ho vissuto ed imparato. Personalmente, non solo mi sento fierissima per essere stata parte integrante, (e direi persino rivoluzionaria), di una storia musicale e culturale così importante come quella dei Matia Bazar, ma nel modo di pensare il mio lavoro e anche nel vivere certi aspetti della vita, penso sempre ai consigli che Giancarlo mi ha trasmesso e che oggi sono parte imprescindibile della mia maturazione di donna e artista”.

Il videoclip di “Senza far rumore”, girato a Porto Sant’Elpidio (Fermo) nello studio “Cuk.Studio”, porta la firma del regista, fotografo e musicista Daniele “Cuk” Graziani. Le immagini alternano toni morbidi, eleganti e intimisti — che esaltano il messaggio del brano, una vera e propria preghiera — a sfumature più calde e intense, capaci di trasmettere l’energia di un ricordo indelebile. Un omaggio a chi, con il proprio passaggio, lascia un segno profondo e cambia per sempre il nostro destino.

Protagonista del video è Roberta Faccani, che interpreta sé stessa in un dialogo virtuale con Giancarlo Golzi, suo ex compagno di lavoro e mentore, rappresentato come una guida dal cielo. In un toccante gioco di ruoli, è la stessa Faccani a vestire anche i panni di Golzi, che appare mentre suona la batteria, sorridendo, salutandola e vegliando su di lei da un’altra dimensione.

