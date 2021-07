MESSINA – Roberto Lipari torna a Messina e sarà protagonista del Festival delle Stelle mercoledì 21 luglio al “BlueSky” per un’intervista-show in cui ripercorrerà la sua brillante carriera: dalle fila del laboratorio palermitano “La Carovana Stramba” alla vittoria del primo talent per comici “Eccezionale Veramente”, da “Colorado” a “Striscia La Notizia”, dal suo primo film “Tuttapposto” alla seconda pellicola già in lavorazione.

Sul palco con lui il giornalista Massimiliano Cavaleri, direttore artistico della manifestazione promossa dagli imprenditori Salvatore Palmeri e Damiano Gentile, in stretta collaborazione con Sacha Cardile e Alberto Bernava, che hanno scelto come slogan del progetto “Live Show Must Go On”, per trasmettere al pubblico un importante segnale di ripresa del mondo degli eventi e dell’intrattenimento all’indomani dei lockdown. Con questo spirito e con l’obiettivo di dare luce ai migliori talenti non solo made in Sicily, il Festival delle Stelle ha già ospitato nelle scorse settimane i concerti dei Kunsertu, storica band messinese con oltre 40 anni di carriera; la splendida voce di Silvia Mezzanotte e il musicista Carlo Marrale che hanno raccontato la “loro storia” con i Matia Bazar proponendo i più grandi successi; il chitarrista Gianluca Rando che ha accompagnato la voce di Carla Andaloro, interprete di un repertorio variegato nei generi, passando dalla musica americana alla portoghese al pop italiano; il giovane cantautore siciliano Jacopo Genovese, in arte Delvento, il quale ha cantato unplugged suoi brani alternandoli ad omaggi a Battisti, Dalla, Gaetano, Daniele e altri

Mercoledì 21, con inizio alle ore 21, sarà il quinto appuntamento del Festival ma il primo dedicato alla comicità: quella sofisticata, profonda, incisiva dell’attore palermitano Lipari pronto a raccontare un po’ della sua vita e dei tanti palcoscenici in cui si è esibito che l’hanno portato in pochi anni ad essere considerato uno dei talenti comici più apprezzati dal grande pubblico e dalla critica. Per info: 090.9020564

