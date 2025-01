Roberto Vecchioni, professore in tour

“Tra il silenzio e il tuono” è l’ultimo tour di Roberto Vecchioni che prende il nome dal suo nuovo lavoro letterario ed intreccia versi, musica e racconto autobiografico.

Dopo la data zero di ottobre al Colosseo di Torino, l’artista inizierà a Bassano del Grappa – il 23 gennaio alla CMP Arena – la tournée che lo porterà nei teatri di tutta Italia fino a primavera inoltrata.

Da sempre docente sia a scuola che all’università ha sempre riposto fiducia nei giovani invitandoli a vincere il processo di omologazione che tende ad inglobarci tutti, per divenire voci fuori dal coro, liberi pensatori con capacità d’immaginazione, sognatori capaci di valorizzare e dare risalto al mondo immaginale, emotivo e sentimentale.

“Sogna ragazzo sogna” è una di quelle poesie che rendono Vecchioni un punto di riferimento esistenziale e spirituale dei giovani ma è anche una di quelle poesie che dovrebbero ascoltare i docenti troppo spesso eccessivamente razionali, cinici, disincantati e austeri.

“Vorrei essere tua madre” è un componimento poetico dal quale traspare l’intento di un uomo innamorato, l’intento di amare la propria donna come se fosse una figlia, l’intento di essere come una madre capace di amore viscerale.

“Le lettere d’amore” è un brano che ha come protagonista Fernando Pessoa e ci rammenta che solo chi non ha mai scritto lettere d’amore è ridicolo e può suscitare ilarità ed ancora il poeta in “Tu, quanto tempo hai?” ci ricorda che è l’amore che elargiamo che conta nella vita ed in “La stazione di Zima” ci rivela che abbiamo la consistenza lieve delle foglie e che quindi siamo soggetti alla labilità del tempo ragion per cui rendiamola unica questa fuggevole vita e Vecchioni ci ha svelato il segreto di un’esistenza speciale: l’amore, l’amore in tutte le sue forme.

Nel testo che vinse il Festival di Sanremo 2011 “Chiamami ancora amore”, rievoca l’immagine dei ragazzi così belli a gridare nelle piazze e in grado di portare avanti i pensieri dei grandi autori ed è proprio come punto di riferimento per molti giovani che Roberto Vecchioni diviene davvero prezioso.

Adulti, giovani e giovanissimi non mancate al tour di Vecchioni! Buona poesia a tutti!

di Dalila Mancusi

Foto fornita dall’autrice del testo