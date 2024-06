Roccalumera (Me), al via la seconda edizione del Rocca Summer Fest

Tre giorni di degustazioni, musica e divertimento – venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno Il Festival, realizzato con il supporto dell’amministrazione comunale di Pippo Lombardo, ha la direzione artistica di Teresa Impollonia. Lo street food di Etnazar è organizzato da Daniele Di Vincenzo.

E’ tutto pronto per la seconda edizione del Rocca Summer Fest in programma venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno in Piazza Santa Maria del Carmelo di Roccalumera (Messina).

L’evento è organizzato da Blue Sea in Sicily, con il supporto dell’amministrazione comunale di Roccalumera, guidata da Pippo Lombardo e la partnership di Radio Zenith Messina.

Il programma prevede tre giorni di degustazioni con lo StraFood a cura di Etnazar, esibizioni di musica dal vivo, laboratori per famiglie e intrattenimento per bambini a cura di Priscilla animazione, gonfiabili per i più piccoli e una serie dj set organizzati da Radio Zenith, con la partecipazione della speaker Teresa Impollonia, che cura anche la direzione artistica di questo evento.

Lo StraFood del Rocca Summer Fest, che ogni giorno avrà inizio alle 18.00 e domenica 9 giugno anche a pranzo dalle 11.30, è organizzato da Daniele De Vincenzo e proporrà i seguenti prodotti: Pane cunzato, Pane e Panelle, Patatwister, Pizza Fritta, Panino con salsiccia e cipolla caramellata, Arrosticini di Angus, Polpettine di Angus, Briosche con gelato vari gusti, Cannolo gelato vari gusti. Per la parte beverage, invece, sarà possibile gustare la Birra Minchia, birra artigianale messinese.

Particolarmente significativa l’adesione alla campagna di sensibilizzazione plastic – free, con la presenza di uno stand dedicato, con i volontari del servizio civile che promuoveranno l’ecosostenibilità, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo.

Il primo cittadino di Roccalumera, Pippo Lombardo, presenta così il Rocca Summer Fest: “Grazie all’impegno di tutta la mia squadra stiamo presentando alla cittadinanza un appuntamento che già ha visto Roccalumera protagonista l’estate scorsa. Ringrazio Daniele De Vincenzo e Teresa Impollonia per la loro fiducia che, ancora una volta, ci hanno scelto per questo evento. Un’occasione per promuovere le nostre eccellenze culinarie ed anche un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità, realizzato in un momento di bassa stagione e che, mi auguro, possa incentivare la partecipazione fuori i flussi estivi ordinari, incrementando così le presenze nel centro jonico”.

L’assessore Angela Puglisi, aggiunge: “L’evento, inserito nel calendario dei grandi eventi di ‘Biddizza Jonica’, rappresenta l’apertura della stagione estiva a Roccalumera. E’ una tre giorni dedicata allo street food delle nostre eccellenze locali, musica, animazione per bambini, mercatini artigianali e tanto divertimento. Quest’anno anche con un occhio di riguardo all’ecosostenibilità, grazie alla collaborazione con Plastic Free.

La direttrice artistica Teresa Impollonia, aggiunge: “Sono molto contenta di organizzare per il secondo anno il Rocca Summer Fest. Crediamo molto in questo territorio e nella bellissima location affacciata sul mare dove si svolgerà l’evento. Ringraziamo il sindaco Pippo Lombardo e l’assessore Angela Puglisi per il fondamentale supporto che ci hanno dato, a testimonianza di un’amministrazione comunale in prima fila, che ci ha accompagnato durante tutte le fasi di ideazione e realizzazione del Festival. Vorrei anche evidenziare che nel corso dei tre giorni si alterneranno diverse band musicali della zona, che è ricca di tantissimi talenti”.

Programma Rocca Summer Fest II edizione

Venerdì 7

– Ore 17:30 inaugurazione con amministrazione locale

– Ore 18:00 apertura Street Food a cura di ETNAZAR STRAFOOD

Musica e interviste a cura di Radio Zenith.

– Animazione PRISCILLA, Baby Dance giochi GONFIABILI e SUPER MARIO BROS

– Area Mercatini d’estate

– Ore 21:00 live band MOKANTA in concerto

– Ore 00:00 DJ SET con Radio Zenith

Sabato 8

– Ore 18:00 apertura Street Food a cura di ETNAZAR STRAFOOD

Musica e interviste a cura di Radio Zenith.

– Animazione PRISCILLA, Baby Dance giochi GONFIABILI e personaggio BING

– Area Mercatini d’estate

– Ore 21:00 live band BLACK OUT in concerto

– Ore 00:00 DJ SET con Radio Zenith

Domenica 9

– Ore 11:30 apertura Street Food a cura di ETNAZAR STRAFOOD

– Musica e interviste a cura di Radio Zenith.

Animazione PRISCILLA, Baby Dance giochi GONFIABILI e personaggio STITCH, spettacolo con bolle di sapone e palloncini modellabili

– Area Mercatini d’estate

– Ore 20:30 live Band ARANCIAMARA in concerto

– Ore 23:30 DJ SET con Radio Zenith

