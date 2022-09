Roccuzzo: il nuovo singolo “Come la neve al sole” feat. Roberta Faccani

Dal 23 settembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Come la neve al sole” (BIT Records), il nuovo singolo di Roccuzzo feat. Roberta Faccani prodotto da Danilo Amerio per AROMA D’ARTE.

“Come la neve al sole” è il primo featuring della giovane carriera di Roccuzzo. Il brano, scritto da Roberta Faccani e Giordano Tittarelli e precedentemente già interpretato dalla cantautrice anconetana nel suo primo album da solista “Stato di Grazia” del 2013, (prodotto da Nando Sepe per l’etichetta Triacorda), racconta dei momenti in cui ci fanno sentire o ci sentiamo inadatti, sbagliati per ciò che siamo; cambiando però, rischiamo spesso di diventare i peggiori nemici di noi stessi. In ognuno di noi esiste infatti una forza superiore, primitiva, unica e originale, capace di permetterci di superare qualsiasi ostacolo o limite e che sa sempre ricondurci alla nostra vera essenza, senza maschere, né archetipi da imitare. L’anima ci parla, in un continuo rinnovamento e in comunione con il divino. Lasciamoci dunque guidare da questa luce interiore che smonta stereotipi e pregiudizi, distrugge mistificazioni, riportando la coscienza a uno stato di quiete e di armonia con se stessi e l’universo. Sciogliersi come la neve al sole significa allora tornare alla verità di noi, allo stato embrionale della vita, puri come l’acqua dalla quale siamo nati.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Quando ho sentito il brano di Roberta, ho subito pensato che mi sarebbe piaciuto farne una mia versione. L’argomento è profondo e intimo e tocca le corde dell’anima. Sono contento che Roberta abbia voluto contribuire con un featuring. Spero che al pubblico piaccia quanto a noi.”

Pre-salva il brano: https://bfan.link/come-la-neve-al-sole

Com. Stam./foto

Biografia

Giuseppe Roccuzzo, in arte Roccuzzo, è un artista siciliano classe ’96.

Realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi su network come Radio Deejay, 105 e m2o. (“World” rimane per 13 settimane nella DeeJay Parade di Albertino).

Nel 2020 si presenta ai provini di XFactor generando consenso generale in seguito all’esecuzione live del brano “Promettimi” di Elisa. Con oltre 19 milioni di views su Facebook, il video dell’esibizione è il più visto dell’edizione di XFactor Italia.

In seguito, pubblica il primo inedito in italiano “Ricominciamo da qui”, e due cover “Promettimi” e “La Cura“. Con tutti e 3 i brani entra nella Top 50 di iTunes, nella top 50 Viral di Spotify (con 2 brani in contemporanea al # 1e #3), è virale su Tik Tok diventando nella settimana di Sanremo 2021 e nella successiva #1 dei brani Virali e #1 nella Top 50 Italia Tik Tok.

Inoltre sia TikTok Italia che TIM Music lo hanno inserito nelle anteprime in esclusiva e nelle loro playlist ufficiali.

Nell’aprile 2021 pubblica il suo secondo inedito “Aspetterò Domani“, brano che entra in programmazione radiofonica anche su Radio Italia.

A luglio 2021 pubblica il singolo “In riva al mare” che vince il premio speciale di Radio Deejay a Riccione per DeeJay On Stage, premiato da Linus e presentato da Rudy Zerbi.

Segue il singolo “Il cuore sceglie” anch’esso diventato virale su Tik Tok dedicato agli animali e “Solo io e te” scritto insieme a Danilo Amerio e Alfia Bevilacqua come i precedenti singoli.

Roberta Faccani è un’artista polivalente: cantautrice, performer di musical, vocal coach, produttrice artistica, presentatrice. Nelle Marche dirige “La Fabbrica del cantante-attore”, suo personale corso didattico di canto, interpretazione e presenza scenica, ideato per interpreti di musica leggera e performer di teatro, oltre a svolgere numerose masterclass come didatta in concorsi canori, scuole e accademie e conservatori. Nella sua pluritrentennale carriera ha collaborato con molti artisti tra cui: Ornella Vanoni, Mario Lavezzi, Mogol, Paola Turci, Adriano Celentano, Aida Cooper, Thelma Houston, Pooh, Luciano Pavarotti, Renato Zero.

Dal 2004 al 2010 è stata la voce solista dei “Matia Bazar”, con cui ha debuttato al Festival di Sanremo del 2005 con la celebre canzone “Grido d’amore”, (classificatasi terza nella categoria “Gruppi”). Con la band genovese ha inciso anche tre album e girato il mondo per varie tournée.

Come attrice e cantante ha lavorato nei più importanti musical italiani: da “Rent” (1999-2001), scelta personalmente dal maestro Luciano Pavarotti nel ruolo di Joanne, a “Pinocchio, il grande musical”, (Compagnia della Rancia / Pooh / Saverio Marconi) , nel ruolo della Mamma di Lucignolo (2002-2004); da “Alice nel paese delle meraviglie il musical”, diretta da Christian Ginepro nel ruolo della Regina di cuori, (2010-2012), a “Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo” di David Zard per la regia di Giuliano Peparini nei panni di Lady Montecchi, per oltre 500 repliche.

Nel 2017 è stata scelta da Renato Zero per il doppio ruolo recitato e cantato, (Morte e Vita), nello spettacolo “Zerovskji, solo per amore”, da cui è stato tratto un doppio album live dall’ Arena di Verona. Nel disco è contenuta anche la straordinaria: “L’ultimo valzer”, canzone Interpretata dalla Faccani e scritta da Vincenzo Incenzo e Renato Zero.

Ha Iniziato come cantautrice nel 2000 per Sony Music con lo pseudonimo di Mata Faccani con il brano “Rido”, per poi tornare a scrivere nel 2012, dopo la parentesi Matia Bazar, pubblicando prima il cd-dvd live “Un po’ mat(t)ia, un po’ no”… (Controtempo live tour 2012), e poi “Stato di grazia”, album questo del 2013 con ben quattordici inediti. (Entrambe, produzioni di Nando Sepe per Triacorda).

Nel 2014 si è esibita in onore di Papa Francesco a San Giovanni in Laterano durante la manifestazione “Terram in Pacis”, accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Tra gli altri, ha scritto anche per le note colleghe Fiordaliso, Silvia Mezzanotte e Barbara Cola e nel 2016 ha inciso il duetto “Questo amore proibito” con Vittorio Matteucci.

Nel 2017 ha pubblicato il brano “Non sai il mio nome“, dedicato a una sua personale storia d’amore e successivamente l’album “Matrioska Italiana” (distribuito Universal), omaggio alla musica e agli artisti italiani più famosi in Russia, con undici cover più tre inediti scritti dalla stessa Faccani, da cui sono stati estrapolati i singoli con relativi video: “L’altra metà di me e Ventiquattrore”.

Da giugno 2021 la sua produzione è affidata a Enjoy Milano Produzioni (del produttore, musicista, procuratore Andrea Lybra).

Ad oggi Roberta, accompagnata dalla sua nuova Mata band, è in tournée col progetto live “Mata Matia tour”, show che ripercorre i più grandi successi della sua carriera.

“Come la neve al sole” è il nuovo singolo di Roccuzzo feat. Roberta Faccani per l’etichetta discografica BIT Records disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 23 settembre 2022.

Roccuzzo: Facebook | Instagram | YouTube | Tik Tok

Roberta Faccani: : Facebook | Instagram | YouTube | Sito Web

Com. Stam./foto