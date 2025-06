Rogoredo, continuano i servizi della polizia ferroviaria insieme a FS

Continua la stretta sull’area di Rogoredo a Milano per migliorare gli standard di sicurezza. Dando seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano, dopo i servizi delle scorse settimane, giovedì 26 giugno 2025 è stato eseguito un secondo servizio congiunto della Polizia Ferroviaria e di FS Security, con l’obiettivo di mantenere sicurezza e decoro delle infrastrutture più critiche del trasporto pubblico, interessando non solo la zona di arrivo e partenza ma anche tutte le aree limitrofe ai binari.

In particolare, sono stati oggetto di controlli i varchi di accesso, i sottopassi, e le aree di stazionamento improprio, allo scopo di identificare e allontanare chi non ha titolo per permanere nei pressi dello scalo, al fine di garantire un ambiente più sicuro per pendolari e residenti. Nel corso del servizio, cui hanno preso parte 20 operatori Polfer e 32 operatori di FS Security nella fascia orari 06/22, sono state identificate 82 persone, di cui 5 indagate per il reato di invasione di terreni o edifici, un indagato per porto abusivo d’armi ed è stata elevata una sanzione amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti.

Inoltre, il personale di FS Security, impiegato secondo le specifiche competenze, ha controllato 2.439 viaggiatori, di cui 201 sono stati allontanati dallo scalo ferroviario poiché erano sprovvisti di titolo di viaggio o sostavano impropriamente sulle banchine dei binari. Durante detta attività sono state anche ripetute le operazioni di bonifica e pulizia nelle aree di via Orwell, adiacenti alla stazione.