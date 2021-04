Lo Yacht Club Italiano, organizzatore della 68ma edizione della Rolex Giraglia, ha pubblicato il Bando di Regata e ufficialmente aperto le iscrizioni per la classica dell’altura, quest’anno con la partenza da Sanremo.

La Rolex Giraglia vedrà dunque la sua partenza mercoledì 16 giugno da Sanremo su un percorso di 241 miglia. Questo prevede una boa in acque francesi nei pressi di Cannes, prima di fare rotta sull’isolotto della Giraglia e ritorno a Genova allo Yacht Club Italiano, dove è prevista la premiazione sabato 19 giugno.



Lo Yacht Club Italiano e i suoi partner, ritengono che il programma di carattere straordinario, con partenza e arrivo in Italia, progettato in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia, onorerà così la tradizione della Rolex Giraglia, rafforzando il rapporto amichevole tra Italia e Francia, e facilitando la partecipazione di equipaggi dall’Italia e dall’estero. Proprio in questa ottica e per sottolineare il legame con la cittadina francese, la Société Nautique di Saint Tropez, darà il via alla regata di collegamento con Sanremo e prenderà i passaggi alla boa del nuovo percorso della Rolex Giraglia, posta al largo della Rade d’Agay, a circa 15 miglia da Saint Tropez.



Per il 2021 il programma prevede due regate notturne di avvicinamento a Sanremo. Due tappe di circa 60 miglia, una con partenza da Genova e una da Saint Tropez per dare la possibilità agli equipaggi italiani e stranieri di raggiungere in regata il porto di partenza della lunga.



Qui il bando di regata

Qui il link per le iscrizioni online



La Rolex Giraglia torna nel 2021 con la partenza da Sanremo con il quale ha un rapporto di lunghissima data; proprio da Sanremo, infatti, è partita anche la prima edizione della regata sabato 12 luglio del 1953. E sempre nell’ambito della tradizione – prima di assumere il format ‘moderno’ con la settimana di Saint-Tropez dal 1998 – la regata ha visto l’avvicendarsi dei porti di arrivo e di partenza. Dal 1953 la Giraglia è partita da Cannes (1), da Le Lavandou (5), da Tolone (14), da Sanremo (22), da St. Tropez (25) ed è arrivata a Monaco (2), a Le Lavandou (2), a St. Tropez (3), a Tolone (16), a Genova (18), a Sanremo (26).



Le novità

Dal 2021, oltre al ritorno dei X2, alla loro sesta partecipazione, per quest’anno sono ammessi i grandi trimarani MULTI 70 con Maserati di Giovanni Soldini, reduce da una stagione di record tra Mediterraneo e Atlantico, in prima fila a difendere gli onori di casa.

la Rolex Giraglia diventa anche Classic, con una speciale classifica per le imbarcazioni costruite prima del 1985 che partecipano alla prova d’altura. Alla prima barca classificata Overall, nella Classe più numerosa tra IRC e ORC/ORC Club (delle sole Classic) verrà assegnato il Challenge Trofeo YCI Heritage. Alla prima barca classificata in Tempo Reale verrà assegnato il Trofeo Classic.



Le barche

La Rolex Giraglia è aperta a tutte le imbarcazioni in possesso di un certificato IRC/ORC/ORC Club con una lunghezza fuori tutto superiore ai 9,14 metri. La flotta sarà suddivisa in 4 gruppi principali:

Gruppo 0: per le imbarcazioni superiori ai 18,05 metri

Gruppo A: (Classi 0 – 1- 2)

Gruppo B: (Classi 3 e 4)

MULTI 70



Il Programma

Domenica 13 giugno:

Ore 19: Partenza della Genova Sanremo;

Ore 19: Partenza della Saint Tropez – Sanremo;

Lunedì 14:

Arrivo a Sanremo e inizio registrazioni;

Martedi 15:

Registrazioni partecipanti Rolex Giraglia e premiazioni regate giorno precedente;

Mercoledì 16:

Partenza offshore Rolex Giraglia;

Sabato 19:

Premiazione allo Yacht Club Italiano.



La Rolex Giraglia è una prova valida del Championnat Méditerranée IRC UNCL. IMA (International Maxi Association) è orgogliosa di includere la Rolex Giraglia nel suo calendario 2021. La regata offshore fa parte del 2021 Mediterranean Maxi Offshore Challenge.



Iscrizioni

Le barche eleggibili si devono iscrivere unicamente online nel sito rolexgiraglia.com entro le ore 23:00 del giorno 27 Maggio 2021, unitamente alla quota di iscrizione e al Certificato di Stazza. A tutte le imbarcazioni che si saranno iscritte entro l’11 maggio, sarà garantito un posto di ormeggio gratuito fino alla disponibilità del Porto di Sanremo.



Organizzazione

La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, della Fédération Francaise de Voile e in collaborazione con:

Société Nautique de Saint Tropez

Yacht Club Sanremo

Yacht Club de France

Union Nationale pour la Course au Large

The International Maxi Association

Città di Sanremo

Comune di Genova

LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 243 mn. Da allora è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti nel panorama della vela mondiale. Nel 2020 questa classica ha subìto la sua prima battuta di arresto con il primo annullamento dopo una storia lunga 67 anni. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo, della Société Nautique de Saint Tropez e lo Yacht Club de France. Rolex è partner della Rolex Giraglia dal 1998.



SLAM sponsor tecnico della Rolex Giraglia 2021

Slam, si conferma sponsor tecnico dell’edizione 2021, è in arrivo una limited edition dedicata a questo prestigioso evento: t-shirt con stampa ”barche in regata”, maglia tecnica, giacche da vela, cappellini, borse con il marchio ufficiale della Rolex Giraglia.

La limited edition sarà acquistabile on-line e nei flagshipstore Slam a Genova, Sanremo, nel Race Village e presso la sede della Yacht Club Italiano.

