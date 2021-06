La premiazione nella sede dello Yacht Club Italiano ha chiuso la 68ma edizione della Rolex Giraglia 2021. Numerosi i premi consegnati e grande soddisfazione da parte di tutti per il successo della classica offshore del Mediterraneo, quest’anno andata in scena nell’inedita veste ‘tutta italiana’.

Con la conclusione della premiazione, le ultime barche hanno salutato le acque di Genova per fare ritorno nei porti di appartenenza. Tanti i regatanti conserveranno l’entusiasmo per una settimana spettacolare, culminata con una prova offshore che ha premiato le barche più piccole, ma in grado di regalare grandi emozioni a tutti. Il vento non è mancato durante tutto il percorso con il primo in tempo reale – Arca SGR di Furio Benussi – che ha completato la rotta di 241 miglia in 26 ore, 8 minuti e 10 secondi e l’ultimo, il Moody 38 Attenti al Lupo di Salvatore Picci che ha impiegato 63 ore, 49 minuti e 7 secondi. In mezzo a questi due scafi, l’intera flotta della Rolex Giraglia con il suo grande spirito e che ha gioiosamente contribuito, attraverso lo sport e la vela, a un piccolo passo verso il ritorno alla normalità.

Presenti oggi alla premiazione tutti i rappresentanti dei Club coinvolti (Yacht Club Sanremo, Société Nautique de Saint Tropez e Yacht Club Italiano) a dimostrazione dello spirito di squadra che, dal punto organizzativo e sportivo, ha coinvolto, e unito, 33 nazioni differenti, tanti sono stati i Paesi rappresentati dai velisti presenti alla edizione numero 68. Al termine della cerimonia di premiazione è stato dato l’arrivederci all’anno prossimo con la partenza nelle acque di Saint-Tropez.

Questi i vincitori nelle varie classi della Rolex Giraglia 2021



Il Trofeo Challenge Timone/Ruota dentata e Orologio Rolex Submariner assegnati

all’imbarcazione prima classificata Overall nella Classe IRC della 68ma Rolex Giraglia sono vinti da: IMAGINE di Gilles Argellies



Il Trofeo Rolex, Orologio Yacht Master e il Trofeo Levainville assegnati all’imbarcazione prima classificata in Tempo Reale sono vinti da: Arca SGR di Adalberto Miani



Il premio speciale donato dallo YCF e dallo YCI per la barca della Marina Militare meglio classificata: Capriccio II – Marine Nationale Francaise



Il Trofeo Highest Scoring IMA member – Miglior risultato tra i soci IMA: Wallino – Benoit de Froidmont



Classe ORC



Trofeo challenge “Nucci Novi”, per îl primo classificato in classe ORC: Anywave Safilens – Alberto Leghissa



Il Trofeo Challenge “Sergio Guazzotti” assegnato all’imbarcazione prima classificata Overall nel raggruppamento più numeroso tra IRC e ORC della Rolex Giraglia appartenente a socio armatore dello Yacht Club Italiano è vinto da: Itacentodue (Classe Irc) – Adriano Calvini



Il Trofeo “Beppe Croce” assegnato all’imbarcazione che ha doppiato per prima lo scoglio della Giraglia è vinto da: Arca SGR di Adalberto Miani



6° REGATA DELLA GIRAGLIA X2

Classe ORC

1° Classificato: Audace di Beppe Agliardi

Classe IRC

1° Classificato: Jubilee di Gerald Boess



1° Classificato e vincitore del Trofeo Challenge “Marco Paleari”:

Voloira IV – Francesco Zucchi e Roberto Martinez



Il Trofeo YCI Classic e il Challenge YCI Heritage “Mario Gallini” assegnati allo scafo classico primo classificato in tempo reale e primo classificato in overall nel raggruppamento più numeroso sono andati a: Eugenia V di Henry Cochin.



Tutte le classifiche qui.



Distanziamento e mascherine non hanno impedito agli equipaggi e agli appassionati di godersi al meglio l’evento conclusivo di questa Rolex Giraglia. Come tradizione l’appuntamento è stato suggellato dalla proiezione del video ufficiale prodotto da Rolex, che ha strappato applausi e qualche lacrima di commozione ai reduci della ‘Lunga’. Un tripudio di immagini, colori, scorci, musiche, di una regata che ha ormai le sue tradizioni: gli speech sul palco e le chiamate ai premiati in tre lingue (italiano, francese, inglese) dal Club Manager Emanuele Bassino, la consegna a fine evento dei cuscini biancorossi che richiamano la livrea sociale dello Yacht Club Italiano. E ancora il piatto di pasta distribuito a tutti i presenti (quest’anno al pesto) accompagnato da birra ghiacciata spillata al centro del villaggio e dalla focaccia calda sfornata nell’hangar principale della sede piuttosto che, una volta terminata la consegna delle coppe e degli ambiti orologi, la foto conclusiva di tutto lo staff dello Yacht Club Italiano. Che per oltre una settimana ha lavorato senza sosta ma con il sorriso stampato in volto, di quelli sinceri, di chi è convinto di essersi lasciato alle spalle due anni complicati a causa del Covid e di essere tornato, da protagonista, sul palcoscenico della grande vela internazionale.



Organizzazione

La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, della Fédération Francaise de Voile e in collaborazione con:

Société Nautique de Saint Tropez

Yacht Club Sanremo

Yacht Club de France

Union Nationale pour la Course au Large

The International Maxi Association

Città di Sanremo

E con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria

Sempre attivo il sostegno dell’IMA, l’International Maxi Association, che ha inserito la Rolex Giraglia all’interno dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2020-2021 e che ha previsto un premio speciale per il best placed IMA member tra i maxi.



LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 243 mn. Da allora è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti nel panorama della vela mondiale. Nel 2020 questa classica ha subìto la sua prima battuta di arresto con il primo annullamento dopo una storia lunga 67 anni. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo, della Société Nautique de Saint-Tropez e lo Yacht Club de France. Rolex è Title Partner della Rolex Giraglia dal 1998.



SLAM sponsor tecnico della Rolex Giraglia 2021

Slam, si conferma sponsor tecnico dell’edizione 2021, è in arrivo una limited edition dedicata a questo prestigioso evento: t-shirt con stampa ”barche in regata”, maglia tecnica, giacche da vela, cappellini, borse con il marchio ufficiale della Rolex Giraglia. La limited edition sarà acquistabile on-line e nei flagship-store Slam a Genova, Sanremo, e presso la sede dello Yacht Club Italiano.

ph @Rolex | Studio Borlenghi

Com. Stam.