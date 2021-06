Sanremo inizia a popolarsi delle imbarcazioni che, mercoledì 16, partiranno per l’edizione numero 68 della Rolex Giraglia. Intanto oggi sono arrivati gli equipaggi reduci dalle due prove di avvicinamento da Genova e da Saint-Tropez: tutte e due le flotte hanno lasciato i rispettivi porti di partenza alle 19 di ieri sera e si sono avviate verso la linea d’arrivo a Sanremo.

Condizioni molto leggere hanno caratterizzato le due regate di collegamento: vento debole sia da Genova che Saint-Tropez, con un rinforzo ipotizzato nella notte che non si è mai presentato. Ne hanno approfittato i più grandi – e veloci – per fabbricarsi un po’ di aria da soli e continuare così a procedere nella torrida notte del 14 giugno. Con le prime luci dell’alba, i più rapidi hanno iniziato a prendere i refoli dalla costa e a procedere con una discreta velocità verso la linea di arrivo. Primo sul traguardo, alle 10:01:16 minuti, il TP52 Freccia Rossa di Vadim Yakimenko (già vincitore in tempo della Rolex Giraglia 2018) che proveniva da Saint-Tropez, seguito a pochi minuti dal Ker 46 Daguet 3 di Frederic Puzin che ha così superato il TP russo in tempo compensato nella classifica IRC (terzo il JPK10.10 Raging Bee di Jean-Luc Hamon). Sempre dal lato francese, alle 12:06 è arrivato il primo della Classe ORC, il DK46 Hydra di Oscar Chave.

Dal lato genovese, invece, ottima performance dell’equipaggio di Itacentodue di Adriano Calvini che in tempo compensato è riuscito a sopravanzare i sempre veloci Pendragon VI di Carlo Alberini e Arca Sgr di Furio Benussi. Dopo 21 ore di regata, il Felci 61 e il suo equipaggio formato dai giovani atleti dello Yacht Club Italiano e guidati dall’esperta regia di Tommaso Chieffi e Ambrogio Beccaria, hanno condotto una bellissima regata, portata a termine a 36 minuti dallo scadere del tempo limite. L’iniziativa, nata anche per iniziare un percorso di avvicinamento e formazione dei giovani alle grandi regate offshore è nata grazie alla collaborazione dello Yacht Club Italiano e il partner tecnico B&G che affianca il club e i suoi armatori in queste straordinarie avventure sportive. Sempre dal lato genovese, primo – e unico – arrivato in ORC, lo Swan 45 From Now On di Fernando Chain che è riuscito a rimanere per 12 minuti entro il tempo limite della regata fissato alle 17 di oggi. Per le giornata di domani sono ancora previste condizioni leggere mentre ci sono grandi aspettative per la situazione meteorologica da mercoledì 16 giugno; situazione che potrebbe evolversi in positivo con l’ingresso di una leggera perturbazione che porta con sè venti stabili di media intensità per le prime 36 ore di regata.

La premiazione delle regate di avvicinamento è prevista domani 15 giugno alle 17 al Race Village dello Yacht Club di Sanremo.



Classifiche complete qui.



Grande dispiegamento di mezzi per la diretta TV, con la Rolex Giraglia che, per la prima volta, è sulle scene televisive con collegamenti giornalieri dal mare e da terra. Per la partenza delle due regate di avvicinamento, 8 telecamere hanno raccontato i momenti salienti che sono stati trasmessi in diretta televisiva su Primocanale – Canale 10 digitale terrestre – e sul canale YouTube dello Yacht Club Italiano.

La Rolex Giraglia 2021 è live tutti i giorni fino al 19 giugno alle 08:00, alle 13:00 e alle 18:00.



Il programma

Martedì 15 giugno

H 09:00 / 18:00 Registrazioni presso Yacht Club Sanremo;

H 17:00 Premiazione regate di avvicinamento;

Mercoledì 16 giugno

H 12:00 Start Rolex Giraglia / Rolex Giraglia X2;

Sabato 19 giugno

H 12:00 Cerimonia della premiazione della Rolex Giraglia presso lo Yacht Club Italiano a Genova.



Protocollo sicurezza COVID

Per l’edizione 2021 è obbligatoria la registrazione via mail e il download di un pass, inviato a tutti i partecipanti iscritti, requisito indispensabile per accedere alle aree riservate alla manifestazione, Race Village di Sanremo e Genova, Yacht Club Sanremo e Yacht Club Italiano a Genova. Tutte le informazioni sono disponibili in questa sezione del sito rolexgiraglia.com.

Organizzazione

La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, della Fédération Francaise de Voile e in collaborazione con:

Société Nautique de Saint Tropez

Yacht Club Sanremo

Yacht Club de France

Union Nationale pour la Course au Large

The International Maxi Association

Città di Sanremo

E con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria

Sempre attivo il sostegno dell’IMA, l’International Maxi Association, che ha inserito la Rolex Giraglia all’interno dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2020-2021 e che ha previsto un premio speciale per il best placed IMA member tra i maxi.



LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 243 mn. Da allora è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti nel panorama della vela mondiale. Nel 2020 questa classica ha subìto la sua prima battuta di arresto con il primo annullamento dopo una storia lunga 67 anni. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo, della Société Nautique de Saint-Tropez e lo Yacht Club de France. Rolex è Title Partner della Rolex Giraglia dal 1998.



SLAM sponsor tecnico della Rolex Giraglia 2021

Slam, si conferma sponsor tecnico dell’edizione 2021, è in arrivo una limited edition dedicata a questo prestigioso evento: t-shirt con stampa ”barche in regata”, maglia tecnica, giacche da vela, cappellini, borse con il marchio ufficiale della Rolex Giraglia. La limited edition sarà acquistabile on-line e nei flagship-store Slam a Genova, Sanremo, e presso la sede dello Yacht Club Italiano.

LO YACHT CLUB ITALIANO

Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo. Con sede nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e l’organizzazione di regate: La Rolex Giraglia, il Trofeo SIAD Bombola d’oro, la Millevele, il Grand Prix d’Italie Mini 6.50 Coppa Alberti, Le Regate di Primavera – Portofino, la Genova Sailing Week, l’International Genoa Winter Contest e molte altre ancora; 12 mesi di attività in mare e a terra dai piccoli Optimist fino ai grandi Maxi Yacht. Su queste regate e sulla sua lunga tradizione poggia le basi il futuro del Club, pronto a misurarsi con nuove sfide.

