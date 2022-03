Torna al suo programma originale la 69ma edizione della regata d’altura Pubblicato il Bando di Regata e aperte le iscrizioni online

Lo Yacht Club Italiano, organizzatore della 69ma edizione della classica regata d’altura, è lieto di annunciare l’apertura delle iscrizioni e la pubblicazione del Bando di Regata della Rolex Giraglia che, con il 2022, torna al suo format originale con la Sanremo – Saint-Tropez, 3 giorni di regate costiere e bastoni nelle acque francesi e, quindi, la partenza della lunga fissata per mercoledì 15 giugno: 241 miglia sul triangolo Saint-Tropez – Giraglia – Genova.



La Rolex Giraglia 2022 inizia venerdì 10 giugno da Sanremo, con la suggestiva partenza a mezzanotte per la regata Sanremo – Saint-Tropez di circa 60 miglia e che rappresenta oramai il classico prologo della settimana della Rolex Giraglia. Venerdì 10 e sabato 11, saranno dedicati all’accoglienza e alle procedure di registrazione a Saint-Tropez, con il secondo atto della regata che prenderà il via domenica 12 giugno alle 11 con la prima prova inshore nel bellissimo campo di regata del Golfo di Saint-Tropez. Le regate proseguono poi fino a martedì 14. La parte francese della Giraglia si conclude in occasione del tanto atteso Rolex Crew Party nella serata di martedì e in vista della partenza della lunga, mercoledì 15 giugno alle 12:00. La settimana si concluderà poi sabato 18 giugno con la premiazione della Rolex Giraglia nella sede dello Yacht Club Italiano a Genova.



Questo il programma:



Giovedì 9 giugno:

Ore 15: registrazioni (Sanremo)

Venerdì 10 giugno:

Registrazioni (Sanremo)

Registrazioni (Saint-Tropez)

Ore 00:00: Partenza Regata Sanremo – Saint-Tropez

Sabato 11 giugno:

Registrazioni (Saint-Tropez)

Domenica 12, Lunedì 13, Martedì 14:

Inshore Races (Saint-Tropez)

Martedì 14:

Rolex Crew Party (Saint-Tropez)

Mercoledì 15:

Ore 12:00: partenza Regata Offshore

Sabato 18:

Premiazione allo Yacht Club Italiano

Le Classi e i percorsi

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni stazzate IRC o ORC/ORC Club con una lunghezza fuori tutto superiore ai 9,14 metri suddivise nei seguenti Gruppi: Gruppo 0 (ORC 0 e IRC 0), con lunghezza superiore ai 18,05 Metri; Gruppo A (ORC A e IRC A): – Classi: 0 – 1 – 2; Gruppo B (ORC B e IRC B): – Classi: 3 – 4.

Nella splendida baia di Saint-Tropez sono previste prove costiere non superiori alle 35 miglia per tutte le classi, ma anche più competitivi percorsi a bastone riservati alla classe 0. La regata offshore è aperta anche agli equipaggi ‘double-handed’.



LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2022 questa classica regata celebra il suo 69mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Città di Sanremo.

La Regata della Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2022 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.

Rolex è title partner della Rolex Giraglia dal 1998 e festeggia quest’anno i venticinque anni di collaborazione con lo Yacht Club Italiano.Bando di Regata, iscrizioni e info sul sito r olexgiraglia.com

