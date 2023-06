ROLEX GIRAGLIA 2023

La regata della Giraglia compie 70 anni! 184 scafi sulla linea di partenza con il primo atto che inizia venerdì 9 giugno con la Sanremo – Saint-Tropez. Ecco tutte le novità dell’edizione 2023

Il 14 gennaio 1953 nella sede dello Yacht Club de France a Parigi si riunisce il Comité International des Courses-Croisiere de Haute Mer en Méditerranée. Sono presenti: René Levainville, presidente dell’Union Nationale des Croiseurs, Fernand Rouff, presidente della Société des Régates de Cannes, Miguel Sans Mora, presidente del Real Club Nautico de Barcelona e Beppe Croce, segretario generale dello Yacht Club Italiano. Deve decidere l’organizzazione di una regata d’altomare, annuale, da effettuarsi in Mediterraneo. La decisione, a Parigi, è presto presa. Partenza, 11 luglio, da Cannes, giro dell’isolotto della Giraglia, davanti a Capo Corso, e arrivo a Sanremo, per complessive 196 miglia. Praticamente il Comité non fa altro che approvare una regata che René Levainville e Beppe Croce hanno da tempo studiato durante numerosi incontri. Nasce così una delle più importanti regate d’altomare, destinata a diventare, come era nelle intenzioni dei promotori, una classica. Una regata come il Fastnet, e infatti ci si affretta subito a battezzarla “il Fastnet del sole”.

70 anni dopo, sabato 10 giugno nelle acque di Saint-Tropez sono attesi 184 yacht da tutto il mondo che inizieranno le procedure di registrazione per le tre giornate di prove inshore in vista della partenza della lunga, mercoledì 14 giugno alle 12:00.

Sulla linea di partenza una flotta quanto mai eterogenea con una notevole presenza di maxi yacht: 31 nella Categoria 0, tra questi il vincitore della Line Honours 2022, il Wally 100 Magic Carpet Cubed di Sir Lindsay Owen-Jones. Un serio contendente dell’edizione 2023 sarà sicuramente il 100’ australiano Black Jack di Peter Harbourg, vecchia conoscenza della Rolex Giraglia prima come Alfa Romeo II e, quindi, detentore del record attuale della regata conquistato nel 2012 (14h56m16s) come Esimit Europa 2. Sempre tra i pretendenti alla vittoria in tempo reale: il Wally 100 Galateia. i due grandi Swan, il 98 Drifter Cube e il 90 Berenice Cube. Sotto i riflettori ci sarà anche My Song di Pier Luigi Loro Piana, un ClubSwan 80 che grazie alla sua radicalità e alla leggerezza, potrebbe essere un serio contendente per il primo posto in questa lunga regata. Oltre alle barche più grandi, avremo scafi di tutte le dimensioni e caratteristiche, rendendo praticamente tutti loro possibili pretendenti alla vittoria in tempo compensato che, a seconda delle condizioni meteorologiche prevalenti, resta sempre un fattore imprevedibile in una regata di 241 miglia. Tra di loro i vari JPK, i Ker (l’anno scorso Lisa R, un Ker 46, ha vinto overall), i Cookson 50 e i veloci TP52 (tre gli iscritti finora: Red Bandit, Jolt 3 e Arobas, che ha ottenuto il terzo posto in classifica IRC l’anno scorso).



Le novità del 2023

Sono state previste diverse iniziative grandi e piccole, per celebrare la settantesima edizione, sia a terra che in mare. Per i maxi sono previsti percorsi a bastone mentre sono stati ridisegnati dei nuovi percorsi nel Golfo di Saint-Tropez per le imbarcazioni dei Gruppi 1 e 2. È stato reintegrato il suggestivo passaggio tra Port-Cros e l’Île du Levant per la regata d’altura e sono stati introdotti nuovi coefficienti per le classifiche generali, al fine di incentivare la partecipazione alle diverse tappe dell’evento (la regata Sanremo/Saint-Tropez, le regate costiere e la regata d’altura).

E, ultimo ma non meno importante, è stato realizzato un nuovo Crew Village sulla banchina del porto presso la Tour de Portalet, che ogni sera sarà animato da premiazioni giornaliere, musica e divertimento per tutti.



La Virtual Rolex Giraglia

Per allargare il bacino di ‘invitati’ al compleanno della Rolex Giraglia, l’edizione 2023 sarà per la prima volta anche virtuale, grazie alla collaborazione con Virtual Regatta, la più grande piattaforma mondiale per la simulazione di regate. La Virtual Rolex Giraglia partirà il 14 giugno 2023 con il segnale di avviso alle 11:55, in parallelo alla grande flotta di scafi che, nello stesso momento, lascerà Saint-Tropez alla volta della Giraglia.

La Rolex Giraglia per la sostenibilità

La 70° edizione la Rolex Giraglia, promuove una iniziativa concreta di sostenibilità ambientale dimostrando così il proprio impegno in termini di Corporate Social Responsability. L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione tra Yacht Club Italiano, Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, Europe Direct Genova e Confindustria Nautica, a sostegno di un progetto di “riforestazione delle praterie di posidonia oceanica”.

La realizzazione di questa iniziativa, è volta a implementare e sostenere le politiche ambientali territoriali, in un’ottica di cooperazione per la tutela dell’area marina interessata dalla regata, in perfetto accordo con la ‘Decade of Ecosystem Restoration’ (2021-2030) appena lanciata dalle Nazioni Unite. DiSTAV, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova e ISSD International Scientific School for Diving hanno pertanto predisposto un progetto di riforestazione di praterie di Posidonia oceanica degradate nel Mar Ligure che sarà promosso e sostenuto dallo YCI.

Il programma

9 giugno – Sanremo – H 00:00 partenza Regata Sanremo – Saint-Tropez;

10 giugno – Saint-Tropez – arrivi e registrazioni;

11 giugno – Saint-Tropez – regata inshore / H19:00 Premiazioni di giornata;

12 giugno – Saint-Tropez – regata inshore / H 19:00 Premiazioni di giornata;

13 giugno – Saint-Tropez – regata inshore / H 19:00 Premiazioni di giornata / H 20:00 Rolex Party;

14 giugno – Saint-Tropez – H 12:00 partenza Regata Offshore;

17 giugno – Genova – H 12:00 Cerimonia premiazione.

Il grande libro della Giraglia

Il compleanno della Giraglia sarà anche festeggiato con la presentazione ufficiale di un volume che raccoglie la storia della regata dal 1953 a oggi. Tra una regata e l’altra, le testimonianze di chi era sulla linea di partenza, di chi l’ha vinta e di chi ci ha almeno provato. I ritratti dei protagonisti a bordo delle imbarcazioni più significative, ideate da designer che, con i loro progetti, hanno scandito l’evoluzione dello yachting. In oltre 400 pagine si assiste alla trasformazione del nostro sport e delle “regate di crociera”; alla comparsa dei primi maxi yacht dell’era IOR fino ai velocissimi supermaxi in carbonio a caccia del record. Pubblicato grazie alla collaborazione dell’Editore Giunti, l’appoggio del Comune di Genova e dell’Istituto Idrografico della Marina Militare, il volume di oltre 400 pagine sarà disponibile in una versione inglese e una in italiano. A margine del volume, è stato creato un database online con le classifiche di tutti gli anni. Grazie a un sofisticato motore di ricerca sarà possibile effettuare ricerche mirate e approfondite.

Festeggeremo la prima copia domenica 11 giugno alle 17:30 Saint-Tropez.

La Rolex Giraglia

La Giraglia fu ideata nel 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2023 questa classica regata celebra il suo 70mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Città di Sanremo. La Rolex Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2023 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.



Rolex è title partner della Rolex Giraglia dal 1998.

