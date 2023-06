ROLEX GIRAGLIA 2023 Partiti! 155 scafi hanno preso il via per la prova d’altura della Rolex Giraglia

8 nodi da Est hanno accompagnato la grande flotta della Rolex Giraglia 70 che è partita questa mattina alle 12:00 dal Golfo di Saint-Tropez.

Procedure di partenza regolari con i grandi maxi del gruppo 0 che sono partiti per primi seguiti a distanza di 10 minuti dal Gruppo 1 e, quindi, il gruppo 2. Condizioni meteorologiche perfette: con le perturbazioni di passaggio in questi giorni che hanno offerto uno spiraglio di sole proprio in occasione della partenza. In banchina questa mattina grande fermento con le previsioni meteo che, per i più grandi, lasciano intuire dei tempi di percorrenza tra le 22 e le 24 ore. Questo per i grandi 100 piedi che dovrebbero avere vento abbastanza regolare per tutta la rotta, almeno fino alla Giraglia. Il ritorno su Genova potrebbe essere più complicato e trasformarsi in una lunga bolina di 90 miglia con diverse opzioni circa l’atterraggio a Genova, uno dei punti chiave di questa regata. Al momento di scrivere i primi della flotta (Magic Carpet Cubed e Black Jack) navigavano a circa 10 nodi in verso una boa di disimpegno posta tra Frejus e Cannes, passaggio obbligato per tutti prima di volgere la prua verso la Corsica.

I primi passaggi dell’isolotto sono previsti per le prime ore di questa sera mentre i primi arrivi a Genova stimati a partire dalla tarda mattinata di domani, 15 giugno. Nella sede dello Yacht Club Italiano di Genova è tutto pronto per accogliere i regatanti e proseguire così nei festeggiamenti per il 70mo anniversario della regata d’altura più antica del Mediterraneo



Tracking Online qui



Rivedi la diretta della partenza qui

La Rolex Giraglia

La Giraglia fu ideata nel 1953 come una regata d’altura di 241mn. Da allora è cresciuta e oggi include la regata di avvicinamento da Sanremo e tre giorni di costiere nella Baia di Saint-Tropez. Nel 2023 questa classica regata celebra il suo 70mo anniversario. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo e della Société Nautique de Saint-Tropez. Con il patrocinio di: Yacht Club de France, dell’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), International Maxi Association (IMA), Città di Saint-Tropez, Città di Genova e Città di Sanremo. B&G e North Sails, già sponsor istituzionali dello YCI, sono i partner tecnici.

La Rolex Giraglia è prova valida per il Campionato Mediterraneo IRC-UNCL ed è parte del 2023 Mediterranean Maxi Offshore Challenge di IMA.



Rolex è title partner della Rolex Giraglia dal 1998.

Com. Stam. + foto