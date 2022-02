Roma, Forza Italia: “Favorevoli al Consiglio dei Giovani ma composizione sia indiretta”

“Dopo un confronto interno sulla proposta di delibera capitolina presentata da Fratelli d’Italia, non possiamo che dichiararci favorevoli all’Istituzione del Consiglio dei Giovani di Roma Capitale.

Sottolineiamo tuttavia la nostra perplessità sull’articolo 3 della proposta che prevede il meccanismo dell’elezione diretta di tale organismo che, in tal modo, finirebbe per diventare solo l’ennesima arena di scontro tra forze politiche e non assolverebbe alla sua vera missione: coinvolgere in maniera concreta il vero tessuto giovanile della Capitale d’Italia. Come Forza Italia dunque, pur esprimendo parere favorevole all’Istituzione del Consiglio dei Giovani di Roma Capitale, presenteremo – in ogni Municipio in cui siamo presenti – un’osservazione che ponga al centro del dibattito tematico la nostra preferenza per una composizione non elettiva o ad elezione indiretta di tale organo” lo dichiara in una nota il Coordinamento Roma Capitale di Forza Italia guidato dal Senatore Maurizio Gasparri a seguito del tavolo di confronto intercorso tra eletti e movimento giovanile

Com. Stam.