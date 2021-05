“Una catastrofe chiamata Virginia Raggi, in accordo con il Primo Municipio, si abbatte sulle attività del centro storico di Roma già provate da oltre un anno di chiusure.

E’ scandaloso, infatti, che il sindaco abbia deciso di aprire dei cantieri proprio in questo periodo in Piazza San Lorenzo in Lucina e in Via del Leoncino, danneggiando bar, ristoranti e negozi già duramente provati dal lockdown. Sembra che Raggi voglia diventare corresponsabile del fallimento di queste attività anziché sentirsi in dovere, da primo cittadino, di sostenerle in ogni modo possibile. La ciliegina sulla torta, poi, è costituita dal fatto che per un mese il cantiere di San Lorenzo in Lucina sarà smontato per far posto a delle istallazioni sugli Europei di calcio. Oltre il danno, la beffa. La Raggi ha avuto anni per riqualificare la Città e poteva approfittare dei mesi di lockdown ma, guarda caso, ora che si avvicinano le elezioni si sveglia dal suo torpore e pur di dare una parvenza di attivismo mortifica il lavoro di commercianti e ristoratori. Mi auguro che i romani comprendano il suo bluff e al prossimo giro la lascino a casa” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.

