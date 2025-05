Roma – svolta storica nei carabinieri con piattaforma partecipativa: SIM Carabinieri ora rivedere norme sui sindacati

Carabinieri lanciano piattaforma partecipativa, plauso del Sim Carabinieri che chiede di ricevere la norma per ampliare le materie per il sindacato

Roma. Il comando generale dei Carabinieri ha lanciato una piattaforma, “IdeArma”, per raccogliere le proposte dei militari in servizio: “Siete il cuore pulsante dell’Arma, e la vostra esperienza è un patrimonio prezioso . Proprio le vostre idee, nate dalla passione, dall’esperienza, dal buon senso, possono contribuire a rendere l’Arma ancora migliore”, il messaggio inviato. Obiettivo “Semplificare le procedure, introdurre nuove tecnologie, migliorare l’organizzazione, promuovere il benessere, ottimizzare le risorse, rafforzare la comunicazione interna, favorire la conciliazione vita-lavoro… ogni idea è preziosa”.

A definire il progetto una "storica apertura" del comandante generale Salvatore Luongo è il Sim carabinieri, che plaude ad una "nuova e significativa iniziativa che segna un passo importante verso una maggiore partecipazione attiva di ogni carabiniere alla vita dell'Arma". IdeArma, prosegue il Sim "rappresenta uno spazio concreto dove i colleghi potranno esprimere riflessioni, comunicazioni, idee di cambiamento e proposte costruttive, creando così un canale diretto di dialogo con la scala gerarchica". In questo contesto, il sindacato "rinnova l'auspicio che si possa procedere con una revisione della normativa vigente, in particolare con l'obiettivo di ampliare le materie che i sindacati possono trattare per garantire una piena partecipazione anche dei sindacati al processo innovativo dell'Arma dei Carabinieri". Verrebbe così meno "anche il paradosso che vede il progetto IdeArma estendere giustamente a tutti i militari la possibilità di intervenire in ogni campo e una legge che invece limita i sindacati relegandoli a poter interloquire solo su specifiche materie".