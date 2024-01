Roma_Il Natale della gentilezza con la prima di ‘Wonder – White Bird’ con Paolo Genovese per BulliStop e Raffaele Capperi

Roma. Si è tenuta ieri sera presso il Cinema Barberini di Roma l’anteprima speciale di Wonder – White Bird, il nuovo capitolo di Wonder tratto ancora una volta dalla graphic novel di R. J. Palacio, in uscita al cinema il 4 gennaio distribuito da Notorious Pictures in collaborazione con Medusa Film.

Il film, diretto dall’acclamato regista di Neverland e Non così vicino Marc Forster e interpretato da Ariella Glaser, Orlando Schwerdt, Bryce Gheisar, Gillian Anderson e Helen Mirren, è infatti lo spin-off del celebre film campione d’incassi Wonder (Stephen Chbosky, 2017).

L’evento, realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop (punto di riferimento per la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo e per la prima assistenza alle famiglie), ha visto la presenza del regista Paolo Genovese, Ambassador per Bulli Stop e di Raffaele Capperi, Ambassador ufficiale del film per Notorious Pictures.

“Sono Ambasciatore di Bulli Stop da moltissimi anni – ha dichiarato Genovese – e la loro mission e dedizione nel fare prevenzione e combattere il Bullismo non ha eguali, sono sempre presente ai loro eventi e sostengo sotto ogni forma le loro attività. L’impegno e la dedizione che il Centro Nazionale impiega nel cercare di raggiugere più vittime e più bulli possibili, si sono negli anni triplicati. Il Centro è un vero Polo di giovani che si rivolgono a Bulli Stop perché vittime di bullismo e tutti questi ragazzi non vengono mai lasciati soli. Il bullismo ed il Cyberbullismo sono in costante aumento e più se ne parla e più riusciremo a fermarlo. Bisogna diffondere la cultura del rispetto e trasmettere i veri valori ai nostri giovani”, ha concluso il regista.

A fargli eco, anche Giovanna Pini, presidente del Centro Nazionale: “Il bullismo ed il cyberbullismo si stanno spandendo a macchia d’olio, non possiamo, come cittadini, girarsi dall’altra parte, in molti casi di bullismo riscontriamo troppa omertà da parte di chi ha assistito all’atto di bullismo. Dobbiamo denunciare e non avere paura. Soltanto se ci uniamo possiamo sconfiggere questa problematica sociale. Di bullismo dobbiamo parlarne sempre e non soltanto quando muore un ragazzo vittima, dobbiamo prevenire tutto questo. Voglio ringraziare la Notorious e tutte le persone che hanno reso possibile di far vedere con il film Wonder – White Bird una realtà del bullismo, nella speranza che gli spettatori ed in special modo i giovani possano riflettere di quanto sia dannoso essere una vittima di bullismo”.

Il momento più atteso della serata è stato quello dell’accensione dell’albero della gentilezza, un albero di Natale decorato con pensieri e riflessioni gentili a cui hanno preso parte numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e influencer.

Il film, infatti, tratta proprio la tematica della gentilezza e del suo straordinario potere. Esattamente come Wonder, anche Wonder – White Bird è una storia emozionante sul modo in cui, anche nelle circostanze più drammatiche, l’empatia per gli altri possa davvero fare la differenza nel mondo.

Per questo, Raffaele Capperi ha deciso di prestare il proprio volto e di raccontare la sua storia, di come anche lui sia riuscito a salvarsi grazie alla gentilezza, superando le difficoltà dovute alla sindrome di Treacher Collins di cui soffre (la stessa da cui è affetto Auggie, il protagonista del primo capitolo di Wonder).

