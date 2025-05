Ronde de l’Isard: Cattani chiude quinto in classifica. Il Team Technipes #inEmiliaRomagna resta in Francia per l’Alpes Isère Tour

Si chiude con un ottimo risultato la partecipazione del Team Technipes #inEmiliaRomagna alla Ronde de l’Isard, corsa a tappe francese tra le più prestigiose del calendario U23, andata in scena dal 21 al 25 maggio.

Alessandro Cattani, classe 2005 e al secondo anno nella categoria Under 23, ha centrato un brillante 5° posto finale in classifica generale, chiudendo a 1’01” dal vincitore, il talentuoso belga Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team). Un piazzamento maturato con regolarità e forza nelle tappe più dure: 8° nella seconda frazione, 7° nella quarta, e sempre protagonista nei momenti chiave. Cattani ha conquistato anche il 3° posto nella classifica riservata ai giovani, confermandosi tra i prospetti più promettenti del panorama italiano.

Nel complesso, la trasferta francese del team – guidato dall’ammiraglia da Francesco Chicchi – ha restituito buone indicazioni per tutto il team. Marco Martini ha sfiorato la top-10 in una tappa (11°), Luca Bagnara ha mostrato progressi incoraggianti nella condizione, e anche Alunni, Archetti e Toselli hanno svolto un prezioso lavoro di supporto.

Il piazzamento finale di Cattani dà continuità alla tradizione recente del team nella corsa francese: nel 2024 era stato Ludovico Crescioli a chiudere al 4° posto, risultato che gli era valso poi la chiamata in Nazionale e il passaggio al professionismo con il Team Polti-Kometa.

Il Team Technipes #inEmiliaRomagna rimane ora in Francia per una nuova sfida: l’Alpes Isère Tour, in programma dal 28 maggio all’1 giugno, con una formazione composta da Archetti, Bagnara, Dapporto, Martini, Scarpelli e Toselli.

Una trasferta importante per il team presieduto da Gianni Carapia, nato nel 2019 dall'intuizione di Davide Cassani e promosso da APT Servizi e Consorzio Terrabici, che dal 2023 vede l'azienda Technipes presieduta da Raffaele Barosi come main sponsor.

