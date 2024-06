Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Martedì 11 giugno – ore 18 Rosario Sciangola presenta la nuova edizione del Dizionario etimologico. Siciliano – italiano (Leima)

Cosa c’è di più espressivo del dialetto? Come si può cogliere l’anima di un popolo se non si conoscono i toni, la cadenza, il gesto legato alla parola, spesso “intraducibile”, che lo rendono unico? Sono queste le premesse da cui si è mosso l’autore del Dizionario etimologico, un volume che consentirà al lettore di compiere un viaggio unico, dentro il cuore della Sicilia. Una terra incredibilmente ricca di storia e di dicotomie, di tradizioni e di contraddizioni, che non può essere compresa e capita prescindendo dalla conoscenza del dialetto siciliano, che racchiude in sé ogni sfumatura del popolo che lo parla. Dalle usanze ai modi di dire, dalla morfologia alla fonetica, dalle abbreviazioni alle canzoni, il percorso delineato attraverso le parole consentirà al lettore di andare oltre la semplice conoscenza del dialetto, e di preservare un patrimonio inestimabile, difendendolo dall’oblio. Questa edizione del dizionario presenta una diversa struttura, limitatamente alla elencazione dei termini che vengono distinti in due parti: Prima parte: Elenco dei lemmi derivanti dalle lingue parlate dai dominatori che si sono succeduti dalla metà dell’ottavo secolo a.c. al 1861. Seconda metà: Termini autoctoni.

Rosario Sciangola è nato a Bisacquino, nel cuore della Sicilia. Ha studiato presso l’Università Gabriele D’Annunzio di ChietiPescara, Facoltà di Economia e Management. Per oltre quarant’anni ha lavorato presso un ente previdenziale, terminando la sua carriera come funzionario apicale nel ruolo ispettivo. Lasciato il lavoro alla fine del 2010, ha dato finalmente libero sfogo alla passione per la storia della Sicilia e alla particolare predilezione per il dialetto siciliano. Oltre a Il siciliano. Dizionario etimologico, riconosciuto come “opera significativa nel panorama dell’identità siciliana”, ha pubblicato La montagna brucia (2017), Fìmmina (2018), Cinque anni con mio padre (2019) e Operazione False Flag (2020).

