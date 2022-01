Rosato (IV) Rincaro gas, carburante e elettricità problema serio, occorre trovare soluzioni alternative

Rincaro di carburante, gas ed elettricità fanno correre l’inflazione che secondo le stime di Bankitalia potrebbe quest’anno sfiorare nel nostro Paese un aumento del 3%.

Un rischio per la ripresa economica futura, un problema serio già oggi per famiglie ed imprese che si trovano alle prese con prezzi di beni di prima necessità che salgono sempre più e un caro bollette che per troppi è diventato insostenibile. Più di 8 miliardi sono già stati stanziati per contrastare i rialzi, a cui ne va aggiunto un altro per le famiglie in difficoltà. Tante risorse, ma non sufficienti. Giusto mettere in campo altri stanziamenti per aiutare le famiglie più fragili e sostenere le imprese, in particolare quelle energivore, perché le imprese che sono poi quelle che la ripresa la devono costruire. Inutile lamentarsi altrimenti delle delocalizzazioni. Ma al di là dell’emergenza il nostro Paese ha bisogno di misure strutturali, di una politica energetica seria che ci metta in condizione di ridurre il più possibile la dipendenza da forniture estere e che punti alla diversificazione delle fonti, da quelle rinnovabili alla valutazione, lasciando da parte ogni forma di demagogia, del nucleare di ultima generazione.E parlando di demagogia bisogna intervenire da subito cancellando tutti quei vincoli e quei divieti imposti sulle rinnovabili, come l’assurda decisione della regione Lazio che vieta per un anno la realizzazione sul suo territorio di nuovi impianti eolici o fotovoltaici. Altrimenti almeno non parlate di caro energia.

Così su facebook il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato

Com. Stam.