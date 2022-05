Rosato (IV) UE, risorse adeguate alle aziende per affrontare la crisi e il dopoguerra

“Oggi non possiamo dire che il peggio sia alle spalle, la guerra ha ed avrà importanti ripercussioni sul piano economico che vanno affrontate in modo adeguato.

Se di fronte al Covid l’ Unione Europea ha saputo mettere in campo con il Pnrr una risposta forte e coesa, così ora è necessario intervenire con risorse e decisioni adeguate per consentire alle imprese di affrontare non solo il dopo guerra ma anche la crisi in atto”. Così il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva Ettore Rosato partecipando all’evento “Alis on tour”. “Alis – ha aggiunto Rosato – è sempre stato un interlocutore straordinario, indirizzando proposte concrete per aiutare le imprese in difficoltà, con la consapevolezza di dover tutelare la centralità del ruolo del nostro Paese nel Mediterraneo. Questa è una sfida che presuppone differenze e interessi diversi, e che richiede in tal senso una convergenza di intenti da parte dei paesi protagonisti, condizione essenziale per la nascita di un’Europa diversa da quella che conosciamo, più solida e compatta.”

Com. Stam.