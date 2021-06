Palermo – Votato in V commissione regionale Cultura, formazione e lavoro, il Disegno di legge su bullismo e cyberbullismo, dopo aver ricevuto la copertura finanziaria In Commissione Bilancio.

Lo rende noto Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, che ha seguito l’iter del testo fin dall’inizio, quale prima firmataria, con altri colleghi, delle norme che intervengono su questa delicata e quanto mai attuale tematica.

“In particolar modo – spiega l’on. Rossana Cannata – il Disegno di legge intende prevenire e contrastare, come da me fortemente voluto, non solo bullismo e cyberbullismo ma anche altri fenomeni sempre in crescita come cyberpedofilia e sexting, attraverso la tutela della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori”.

La vicepresidente della commissione Antimafia continua: “Previsto, inoltre, un impulso alle Asp ad attivare, nei consultori familiari di competenza, un ambulatorio per l’ascolto, il riconoscimento precoce e il trattamento della sofferenza psicologica dei minori vittime di tali fenomeni”.

La parlamentare Rossana Cannata conclude: “Dopo la copertura finanziaria, di circa 200 mila euro, il Ddl approvato definitivamente nelle commissioni adesso approderà in Aula per il voto, per dare al più presto una risposta a fenomeni purtroppo in continua crescita in questo ultimo anno pandemico, che ha visto aumentare la condizione di disagio dei giovani”.