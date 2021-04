Siracusa – A grandi passi verso l’intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della Sp 26 Pachino-Rosolini, mediante la riqualificazione del piano stradale e la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la Sp 56 Bimmisca-Agliastro per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro.

Lo annuncia il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che spiega: “Terminato l’iter con l’acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti in conferenza dei servizi e definita l’approvazione tecnica, il Genio civile ha trasmesso il progetto esecutivo e funzionale dell’intervento al Libero consorzio di Siracusa che adesso, con delibera commissariale, ratificherà il carteggio con la sua approvazione in via amministrativa. Quindi si potrà procedere al finanziamento da parte dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e all’avvio dei lavori”.

La vicepresidente della commissione Antimafia continua: “Il traguardo della messa in sicurezza della Sp 26 si avvicina sempre di più grazie all’importante lavoro svolto dagli uffici del Genio civile e che ho seguito passo dopo passo in sinergia e collaborazione con l’assessore Falcone sin dal mio insediamento. Sin dall’inizio della legislatura, infatti – conclude l’on. Rossana Cannata – mi sono posta l’obiettivo di porre la meritata attenzione su una arteria abbandonata, compulsandone in tutte le sedi la definizione del progetto al fine di mettere finalmente in sicurezza la sua viabilità, visto che si sono registrati nel corso degli anni diversi incidenti anche mortali”.

