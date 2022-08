Campionato Europeo – Larnaca (CYP) Rossi e Resca Campioni Europei nel Misto di Fossa Undicesima la coppia Stanco-De Filippis. Domani in gara le squadre

Larnaca (CYP) – Jessica Rossi e Daniele Resca sono i nuovi Campioni Europei del Mixed Team di Fossa Olimpica. La poliziotta di Crevalcore ed il Carabiniere di Pieve di Cento (BO) sono saliti sulla vetta del podio della kermesse continentale in svolgimento a Larnaca (CYP) con una prova di carattere. Secondi migliori in qualificazione con lo score di 144/150, nel medal match per l’oro e l’argento si sono confrontati con i turchi Oguzan Tuzun e Safiye Sariturk Temizdemir, primi provvisori con 147. Un duello senza storia, dominato dalla coppia italiani con un netto e definitivo 6 a 0.

“Bello bello – ci ha detto una molto soddisfatta Jessica Rossi – Dopo la Green Cup di luglio a Todi, ci contavamo di poter sparare insieme all’Europeo. Siamo cresciuti insieme e ci alleniamo tutti i gironi insieme, avevamo già visto di saperci sostenere a vicenda” e Daniele Resca ha aggiunto, interrompendo la compagna di squadra “e a divertirci. Sono super felice. Abbiamo fatto una ottima preparazione, siamo arrivati pronti per fare bene e secondo me ce lo siamo davvero meritati questo titolo”.

“È una conferma che stiamo facendo un buon lavoro – ha concluso la Campionessa Olimpica di Londra 2012 – Già ieri avevo dimostrato di esserci, anche se con qualche difficoltà in finale, però sono lì ed oggi me lo sono dimostrata. Questo è un ottimo punto di partenza per le prossime gare perché parto da Cipro con molta più fiducia di quanta ne avessi quando sono arrivata”.

Sul podio per i due bronzi il Portogallo con Maria Ines Coehlo De Barros e Joao Azevedo, vincenti sulla squadra tedesca con 5 +2 a 5 +1, e la Slovacchia con Zuzana Rehak Stefecekova ed Eric Varga, vincente sugli avversari inglesi con 7 a 3.

Solo undicesimi Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) e Mauro De Filippis (Fiamme Oro). I due azzurri hanno aperto bene con un buon 47/50, ma i due 46/50 successivi li hanno lasciati fuori dai duelli per le medaglie con il totale di 139/150.

“Sono assolutamente soddisfatto di questo Mixed team, gara in cui abbiamo dimostrato, soprattutto nella finale, quanto abbiamo lavorato per migliorarci e quanto siamo preparati – ha commentato entusiasta il Direttore Tecnico Albano Pera – I risultati di ieri nell’individuale femminile e quello di oggi, in cui Jessica (Rossi, ndr) e Daniele (Resca, ndr) hanno commesso un solo errore, dimostrano la qualità del nostro operato. Pian paino arriveremo all’obiettivo che ci siamo prefissati. Le basi ci sono, il lavoro ripaga, i ragazzi sono tutti seri e molto preparati. Sono soddisfatto di tutti loro”

Domani la gara proseguirà con le squadre. Intanto, oggi ha raggiunto Cipro anche la Squadra Junior del Commissario Tecnico Daniele Di Spigno, accompagnata anche dal Preparatore Atletico Carlo Alberto Zandomeneghi. In pedana per gli allenamenti ufficiali martedì 30 agosto, a cimentarsi con i lanci dell’impianto di Larnaca saranno Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA), Emanuele Iezzi di Manoppello (PE), Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI) per la gara maschile e Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni, Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) e Marika Patera di Cento (FE) per quella femminile.

RISULTATI

Trap Mixed Team: 1^ ITALIA 2 (Jessica Rossi – Daniele Resca) 144/150 – 6; 2^ TURCHIA 1 (Oguzan Tuzun – Safiye Sariturk Temizdemir) 147/150 – 0; 3^ PORTOGALLO 1 (Maria Ines Coehlo De Barros – Joao Azevedo) – 142/150 (+2) – 5 (+2); 3^ SLOVACCHIA (Zuzana Rehak Stefecekova – Eric Varga) 141/150 (+2) – 7: 11^ ITALIA 1 (Silvana Stanco – Mauro De FIlippis) 139/150

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP JUNIOR

Men: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Domenica 28 Agosto Gara Mixed Team Trap

14:45 Medal Matches Mixed Team Trap

Lunedì 29 Agosto Gara Team Trap M e F

14:45 Medal Matches Team Trap F

15:55 Medal Matches Team Trap M

Martedì 30 Agosto Allenamenti Ufficiali Trap Junior

Mercoledì 31 Agosto Gara Trap Junior M e F (75 piattelli)

Giovedì 1 Settembre Gara Trap Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Trap Junior F

15:45 Semifinali e Finale Trap Junior M

Venerdì 2 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Gara Mixed Team Trap Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Trap Junior

Sabato 3 Settembre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Gara Team Trap Junior M e F

14:30 Medal Matches Team Trap Junior F

15:40 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 4 settembre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:45 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Lunedì 5 Settembre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Martedì 6 Settembre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Mercoledì 7 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 8 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Venerdì 9 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

13:30 Semifinali e Finale Skeet F

15:30 Semifinali e Finale Skeet M

Sabato 10 Settembre Gara Mixed Team Skeet

15.45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Domenica 11 Settembre Gara Team Skeet M e F

15:15 Medal Matches Team Skeet F

16:40 Medal Matches Team Skeet M

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Larnaca è +1 rispetto all’Italia).

Com. Stam./foto