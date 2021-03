Anche il Rotary Club Palermo Teatro del Sole partecipa al Progetto “TABLET PER DAD”, promosso dall’Agenzia Governativa Americana USAID, che opera nel settore umanitario, in collaborazione con il Rotary International.

L’USAID ha scelto il Rotary International per finanziare una sovvenzione umanitaria nell’ ambito della lotta alla pandemia contro il Covid 19 ed ha approvato per il Rotary Distretto 2110 un progetto di 100 mila dollari nell’ambito della didattica a distanza DAD per venire incontro alle esigenze delle scuole e favorire le famiglie meno abbienti. Il Governatore Alfio di Costa ha poi distribuito i tablet a tutti i Club del Distretto.

Il Rotary Club Palermo Teatro del Sole ha consegnato i quattro TABLET assegnati al dott. Nicola Pizzolato, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Maredolce”. L’Istituto ricade nel quartiere Oreto che, per la struttura sociale, si può considerare una grande borgata della periferia di Palermo.

La pandemia ha accentuato la dispersione scolastica, dichiara il dirigente Nicola Pizzolato, e la donazione dei Tablet che il Rotary sta attuando in varie scuole è sicuramente un aiuto per le famiglie. A seguito della pandemia, dichiara Giovanni Borsellino, presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, ci sono pervenute dagli istituti scolastici dei quartieri periferici diverse segnalazioni di bambini e ragazzi impossibilitati a poter seguire le lezioni in quanto non avevano la disponibilità di un tablet o un pc. La pandemia purtroppo sta avendo un effetto preoccupante soprattutto per i bambini delle prime classi elementari e molti, soprattutto nella prima fase pandemica, sono rimasti indietro proprio per mancanza di strumenti per la DAD. Siamo soddisfatti e grati al governatore del Distretto 2110 Alfio Di Costa che con questa donazione ci ha consentito di dare continuità ad un’attività già avviata dal nostro club con il progetto “La solidarietà fa scuola” con cui si sono già forniti 5 tablet ad un altro istituto scolastico di periferia

