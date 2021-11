Rotoli, Figuccia: “Interrogazione al Ministero smaschera gestione Orlando”

“La risposta all’interrogazione del Senatore Candiani presentata negli scorsi giorni sull’orrore delle salme accatastate al cimitero dei Rotoli di Palermo, ci restituisce un quadro analitico del caso ormai tristemente noto in tutta Italia –

così Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo che prosegue – il Ministero dell’Interno, facendo il punto sulle domande poste dal senatore, evidenzia tutti i nodi al pettine di una gestione critica degli impianti cimiteriali da parte dell’amministrazione Orlando che adesso tenta di rimediare con ordinanze che prevedono il posizionamento dei loculi addirittura sui viali del Camposanto. Siamo davvero alla frutta per quella che è un’amministrazione che non ha avuto rispetto né per i vivi né tantomeno per i cari defunti e non ultimo, per i parenti di questi che a distanza di mesi se non anni, sono costretti a piangerli sotto un tendone di scaffali improvvisati pieni di bare. Ci chiediamo e mi chiedo se questo non sia abbastanza per porre fina a questa tragica sindacatura che ha davvero toccato il fondo”.

