Rotondi arruola Nuovademocrazia.it. Maimone: “Noi utili per il nuovo centro”

Roma, 23 dicembre 2021 – “Il Movimento Nuovademocrazia.it, considerati i principi ai quali si uniforma e che intende far vivere concretamente, rende noto di aderire al Movimento ‘Verde è Popolare‘,

fondato da Gianfranco Rotondi con l’intento di ricostruire, arricchendolo di nuovi apporti, il centro democratico che, nello scorso secolo, attingeva i propri valori dal cristianesimo ed ascoltava la voce, ora davvero molto negletta, del popolo. Condividiamo pienamente tale ricostruzione che si fonderà su un fervido e costruttivo dialogo con il mondo ambientalista, nel solco dell’Enciclica di Papa Francesco ‘Laudato Sì ‘, scritta in difesa del creato” ha dichiarato Biagio Maimone, ideatore del Movimento nuovademocrazia.it, il quale ha aggiunto: “Siamo entusiasti di contribuire alla nascita del centro democratico in Italia, in quanto di esso si avverte l’urgente bisogno per creare quell’equilibrio che è proprio di una sana e costruttiva vita politica. Ci preme sottolineare che Nuovademocrazia.it rimarca il valore della democrazia autentica, tale in quanto pone al centro della vita politica, sociale ed economica l’essere umano e le sue insopprimibili esigenze. Per tale motivazione poniamo tra le finalità prioritarie del nostro movimento la lotta alla povertà economica e morale, che riteniamo essere un male da estirpare se è vero che deve essere ricostruito il tessuto umano, sociale ed economico, leso dalle conseguenze drammatiche scaturite dal progressivo decadimento del sistema economico attuale. Vogliamo, pertanto, impegnarci per far vivere un’economia che amiamo definire ‘Economia dal Volto Umano”. Umanizzare, pertanto, l’agire umano e, conseguentemente, l’agire politico diventa per noi la priorità fondamentale. Va bene uniformarsi ai principi del francescanesimo e, quindi, del cristianesimo, proprio in quanto essi rimarcano il valore profondo dell’essere umano e ne attestano l’ineludibile dignità. La centralità della dignità umana e tutto ciò che ad essa si riferisce deve essere tutelata con lo stesso ardore di una fede autentica, come quella del Santo di Assisi. Perché la dignità umana sia al centro di ogni impegno teso al miglioramento della vita umana non si può prescindere dal creare un centro democratico di stampo cristiano. Per i motivi suesposti aderiamo al progetto di Gianfranco Rotondi , convinti che manchi la centralità dell’azione politica e dell’impegno umano nell’universo politico attuale. Ci impegneremo, senza alcun dubbio, anche noi perché viva un centro politico, i cui valori democratici e cristiani siano il faro che indicherà la via politica da percorrere. Dico, quindi, a Gianfranco Rotondi, con molta umiltà, che nuovademocrazia.it potrebbe offrire un grosso contributo per la creazione di nuova forma di Democrazia Cristiana”

