Rovera a Misano su Ferrari per la tappa italiana del GTWC Sprint

Vincitore all’esordio assoluto a Brands Hatch a inizio stagione, il pilota ufficiale del Cavallino ritrova il volante della 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors e con il monegasco Abril è pronto a dare battaglia nel terzo round stagionale della serie “veloce” del GT World Challenge: le due gare di un’ora scattano sabato alle 20.15 e domenica alle 14.45, entrambe in diretta televisiva sui canali Sky Sport

Varese. Dopo cinque anni Alessio Rovera torna a disputare un weekend di gara al Misano World Circuit. L’occasione è particolarmente prestigiosa per il pilota ufficiale della Ferrari, impegnato sul circuito romagnolo dal 18 al 20 luglio nella tappa italiana del GT World Challenge Sprint Cup. Il driver varesino torna quindi agli impegni su gare “veloci” al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors che condivide in equipaggio con il compagno di squadra monegasco Vincent Abril. Terzo round “sprint” del GTWC, Misano è giro di boa stagionale della serie e apre il doppio impegno ravvicinato che vedrà i protagonisti tornare in azione già a inizio agosto a Magny-Cours. Con 21 punti da recuperare sulla vetta, Rovera e Abril occupano al momento la sesta posizione della classifica generale e vantano il successo marcato in gara 1 a Brands Hatch, con Rovera vincitore all’esordio assoluto sia nella serie sia sullo storico circuito britannico.

Il programma della tappa del GTWC Sprint Cup a Misano prende il via venerdì 18 luglio con la disputa delle prove libere alle 13.40 e delle pre-qualifiche alle 19.20. Sabato il via delle qualifiche 1 è fissato alle 12.00, mentre la gara 1 serale scatta alle 20.15. Domenica il weekend si conclude con qualifiche 2 alle 10.25 e gara 2 in partenza alle 14.45. Sulla distanza di un’ora, entrambe le corse saranno trasmesse in live streaming sul sito e i canali ufficiali del GT World Challenge e in Italia anche in tv sabato sera su Sky Sport Max (canale 205 di Sky) e domenica pomeriggio su Sky Sport Arena (Sky 204).

Rovera dichiara: “Non corro in gara a Misano dall’Italiano GT 2020, quando tra l’altro conquistai la pole position. In effetti è un po’ come tornare a quei tempi, tra circuito e serie Sprint con gare di un’ora. Ed è un piacere. Anche se ci sono dei tratti nei quali la Ferrari si adatterà bene, non è il tipo di pista che prediligo, ma ci ho spesso fatto bene e il contesto è sempre accattivante. Bisognerà prendere le misure giuste ai track limits e cercare di evitare al meglio il traffico in pista. Il primo obiettivo, infatti, sarà quello di andar forte in qualifica, fattore che resta determinante in questo campionato e a Misano lo è ancora di più. Solo con questi presupposti si può pensare di puntare ad almeno un podio in gara”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

