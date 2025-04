Rovera affronta la prima sfida del GTWC a Le Castellet su Ferrari

Sabato il pilota ufficiale del Cavallino inaugura da campione in carica la Endurance Cup del GT World Challenge rilanciando le ambizioni di titolo insieme a Pier Guidi e Abril al volante della 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors. Le 6 ore di gara in notturna il 12 aprile dalle 18.00 (live Sky Sport Arena)

Varese. Inizia con il primo round della Endurance Cup il GT World Challenge 2025 di Alessio Rovera al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 del team AF Corse – Francorchamps Motors. Dopo l’entusiasmante successo assoluto in rimonta centrato domenica scorsa sul prototipo Oreca 07 LMP2 alla 4 Ore di Barcellona in ELMS, il pilota ufficiale del Cavallino torna agli impegni GT sul circuito francese di Le Castellet, dove appunto si apre l’ultra-competitiva serie promossa dalla SRO e della quale è campione in carica insieme ad Alessandro Pier Guidi. Nella notturna di 6 ore in programma sabato sera, per inaugurare la difesa del titolo Rovera ritroverà in equipaggio lo stesso Pier Guidi e la new-entry in pianta stabile Vincent Abril, pilota monegasco con il quale “una tantum” i due compagni di squadra italiani lo scorso anno conclusero terzi sul podio della 3 Ore di Monza (tutte le altre tappe le disputarono insieme a Davide Rigon). Quest’anno la squadra ha vissuto il primo “assaggio” ufficiale di GT World Challenge un mese fa nelle giornate di test vissute proprio sui 5842 metri del Paul Ricard, ma il lavoro in pista è stato pesantemente condizionato dal maltempo.

Sono addirittura 58 le GT3 attese al via della della tappa inaugurale del GTWC 2025, che segue un programma ad hoc fino al clou della corsa in notturna: venerdì 12 aprile si disputano le prove libere (ore 14.20) e le pre-qualifiche (ore 20.00); sabato qualifiche a partire dalle 11.50 e la gara con via alle 18.00 e fino a mezzanotte. Diretta televisiva assicurata da Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e live streaming disponibile sul sito e i canali ufficiali del GT World Challenge.

Rovera dichiara: “Da campioni in carica è naturale che l’esordio 2025 nel GT World Challenge abbia un sapore particolare e personalmente è forse l’appuntamento più importante di questo inizio stagione. Nel campionato quest’anno il mio obiettivo principale è quello di puntare all’appuntamento clou della 24 Ore di Spa, ma procediamo un gradino alla volta, perché rivincere il titolo sarebbe una stupenda impresa. Iniziamo con fiducia e con la consapevolezza che proprio la tappa a Le Castellet sarà una delle più complesse, visti i precedenti. Purtroppo nella giornata di test ufficiali che mi ha impegnato il mese scorso ha sempre piovuto e quindi i riferimenti migliori dai quali riparto sono quelli del 2024, ma conosco il potenziale della Ferrari e so che il team si farà trovare pronto come sempre: cercheremo di fare più punti possibile”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

