Rovera al via della 4 Ore di Spa per una nuova impresa

Alla luce del successo di Barcellona il pilota varesino ufficiale Ferrari e i compagni di equipaggio Perrodo e Nielsen provano a rimanere in corsa per il titolo Pro-Am nel penultimo round dell’European Le Mans Series proprio sul circuito dove a maggio hanno già trionfato nel Mondiale Endurance sempre con la Oreca 07 LMP2 di AF Corse. La gara domenica alle 11.30 live su www.europeanlemansseries.com

Varese. Grazie alla brillante vittoria ottenuta a fine agosto a Barcellona Alessio Rovera è tornato in corsa per il titolo LMP2 Pro-Am dell’European Le Mans Series 2022 insieme ai compagni di equipaggio François Perrodo e Nicklas Nielsen. Nel weekend del 25 settembre il 27enne pilota ufficiale della Ferrari si ripresenta al via della serie continentale alla 4 Ore di Spa, in Belgio, sede del quinto e cruciale penultimo appuntamento. Come nei precedenti round, Rovera e compagni si alterneranno al volante del prototipo Oreca 07 Gibson LMP2 del team AF Corse con il quale al momento occupano la terza posizione in classifica a 15 punti dalla vetta (la vittoria assegna 25 punti, il secondo posto 18 e il terzo 15).

Per le speranze di titolo, a Spa-Francorchamps Alessio ha dunque bisogno di una nuova impresa proprio su uno dei circuiti più favorevoli. Il driver varesino vanta un curriculum notevole sui 7004 metri del leggendario tracciato immerso nelle Ardenne: dopo aver già trionfato in precedenti occasioni, lo scorso anno vi coronò il suo esordio assoluto nel FIA WEC con la vittoria al volante della Ferrari 488 GTE sulla quale fu iridato GTE-Am a fine stagione. Quest’anno, alla prima annata fra i prototipi, si è ripetuto di nuovo nel Mondiale in maggio con la Oreca LMP2 e ha poi centrato il successo anche alla 24 Ore di Spa in luglio in quell’occasione tornando in GT con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020.

Naturalmente ogni presenza è estremamente diversa dalle altre, a iniziare dai rivali con i quali confrontarsi. In totale alla 4 Ore di Spa sono iscritte 41 vetture. Ben 16 sono i prototipi LMP2, che si conferme la categoria più numerosa. Primo appuntamento in pista venerdì alle 11.38 per le prime prove libere. Sabato alle 10.25 la seconda sessione e le qualifiche delle LMP2 in programma alle 15.09. La gara prende il via domenica 25 settembre alle 11.30 con live streaming su www.europeanlemansseries.com .

Rovera dichiara: “Abbiamo solo un risultato per restare in corsa, cioè vincere. A Spa come successivamente a Portimao. E sperare magari in un po’ di fortuna. Quindi nessun calcolo. Sappiamo di avere la velocità per stare ai vertici dopo aver fatto bene in Belgio già nel Mondiale e questa pista è la più bella del calendario, mi sono sempre trovato a mio agio. Sono fiducioso e sicuro che la squadra farà tutto il possibile per sopravanzare la concorrenza e giocarsi tutto all’ultima gara”.

