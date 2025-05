Rovera all’esordio a Brands Hatch e nel GTWC Sprint su Ferrari

Nel GT World Challenge all’Endurance Cup quest’anno il pilota ufficiale del Cavallino affianca per la prima volta la serie con le gare di una sola ora: il 3-4 maggio round inaugurale sullo storico circuito inglese affiancato dal monegasco Abril al volante della 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors. Due le corse in programma, entrambe domenica alle 12.00 e 16.45 italiane in diretta tv su Sky Sport Max

Varese. Dopo il primo impegno nel GT World Challenge disputato il mese scorso a Le Castellet e valido per la Endurance Cup, per Alessio Rovera è arrivato il momento di esordire anche nella Sprint Cup, che disputa il primo round stagionale il 3-4 maggio a Brands Hatch. Il pilota ufficiale della Ferrari torna così al volante della Ferrari 296 GT3 del team AF Corse – Francorchamps Motors numero 51, sulla quale si alternerà al volante con il compagno di marca Vincent Abril. Al contrario del monegasco, Rovera sarà all’esordio sia nella serie sprint internazionale sia sugli storici saliscendi che si snodano lungo i 3916 metri dell’affascinante tracciato inglese, che sorge non lontano da Londra nella contea del Kent. Una sfida doppia che permette al varesino di aggiungere un’ulteriore esperienza di primo piano nel mondo delle corse GT, dove a livello globale Alessio ha ormai toccato tutti i continenti e i campionati più importanti.

Fra l’altro a Brands Hatch la concorrenza sarà da record nella serie, visto che sono addirittura 30 e di dieci marchi diversi le GT3 iscritte alla tappa inaugurale del GTWC Sprint Cup 2025, che si disputa tutto in due giornate: sabato 3 maggio prove libere alle 9.25, pre-qualifiche alle 12.15 e qualifiche alle 16.35; domenica gara 1 è alle 11.00 e gara 2 alle 15.45. Entrambe sulla distanza di un’ora e sempre con cambio pilota obbligatorio, saranno trasmesse in live streaming sul sito e i canali ufficiali del GT World Challenge e in tv su Sky Sport Max (Sky 205), naturalmente in orario italiano (alle 12.00 e alle 16.45).

Rovera dichiara: “Sono curioso di esordire a Brands Hatch e il format della Sprint Cup mi stuzzica molto. E’ similare a quello del GT Sprint Italiano, che vinsi nel 2019, ed è quindi una sorta di ritorno al passato: gare ‘corte’ dove devi spremere tutto. Mi sono allenato al simulatore e devo dire che il circuito sembra davvero molto bello da guidare e probabilmente anche piuttosto adatto alle caratteristiche della Ferrari: è una pista in cui serve aerodinamica e una vettura che performa bene alle velocità medio-alte. Un’insidia è invece la difficoltà nei sorpassi, dobbiamo cercare di partire davanti. La qualifica farà la maggior parte del lavoro, sarà cruciale. Un aiuto arriverà da Abril, che già conosce sia il format sia Brands Hatch. Con lui stiamo lavorando bene insieme nell’Endurance Cup e anche in questa nuova sfida cercheremo di collaborare al meglio per portare macchina e squadra più in alto possibile”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

