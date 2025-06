Rovera “batte 5” alla 24 Ore di Le Mans nel Mondiale Endurance

Da mercoledì a domenica il pilota ufficiale della Ferrari affronta la sua quinta “maratona” francese sui 13,626 km del Circuit de la Sarthe, la seconda al volante della 296 LMGT3 di Vista AF Corse insieme a Heriau e Mann, con i quali è reduce dal successo alla 6 Ore di Spa che il mese scorso li ha rilanciati nel FIA WEC. La leggendaria gara prende il via sabato alle 16.00 (diretta Eurosport 1, Discovery+ e fiawec.tv)

Le Mans (Francia). Alessio Rovera è in Francia ormai da giorni per aver partecipato alle tradizionali giornate di verifiche, “pesage” e test (domenica scorsa), ma ormai l’attesa è finita: da domani (mercoledì) il pilota ufficiale della Ferrari e vincitore all’esordio nel 2021 in classe LMGTE Am prenderà il via alla sua quinta 24 Ore di Le Mans. La leggendaria “maratona” dell’automobilismo si disputa sui 13.626 metri del Circuit de la Sarthe ed è il quarto round del Mondiale Endurance 2025.

Il 29enne driver varesino tornerà a competere a Le Mans al volante della Ferrari 296 LMGT3 numero 21 del team Vista AF Corse insieme ai compagni di squadra François Heriau e Simon Mann. Vettura, team ed equipaggio non sono nuovi alla sfida, già affrontata insieme nell’edizione disputata dodici mesi fa, quando in rimonta conclusero sesti di categoria. In quell’occasione si è registrata la prima volta della 296 LMGT3 a Le Mans.

Con il pilota francese e quello statunitense, nel FIA World Endurance Championship Rovera ha conquistato una cruciale vittoria proprio nell’ultimo appuntamento, la 6 Ore di Spa. Grazie ai 25 punti incassati il mese scorso nella tappa belga, il trio di Vista AF Corse si è rilanciato nella classifica iridata, dove ora occupano il secondo posto a sole 4 lunghezze dalla vetta. Le Mans sarà un passaggio ancor più fondamentale nel cammino mondiale, visto che in occasione del round più lungo e prestigioso il FIA WEC assegna punteggio doppio (50 punti ai vincitori).

Fra Hypercar, LMP2 ed LMGT3, sono 62 le vetture iscritte alla 93esima 24 Ore di Le Mans. In tutto le GT attese al via sono 24 (la classe più numerosa): per loro, prima sessione di prove libere mercoledì 11 giugno dalle 14.00 alle 17.00, qualifiche alle 18.45 e in serata FP2 dalle 22.00 a mezzanotte; giovedì di nuovo in pista per le libere 3 dalle 14.45 alle 17.45, seguite dalle sessioni di Hyperpole 1 dalle 20.00 alle 20.20 e di Hyperpole 2 dalle 20.35 alle 20.50 e dalle libere 4 (23.00-mezzanotte). Dopo la tradizionale pausa di venerdì con parata dei piloti e tante iniziative per i fan, sabato 14 giugno il warm up finale delle 12.00-12.15 precede il via della gara alle 16.00. In Italia, fin da mercoledì tutte le sessioni di prove libere e ufficiali saranno trasmesse in diretta su Eurosport 1 oppure Eurosport 2. In TV la gara sarà live su Eurosport 1 sabato dalle 15.00 alle 20.40 e dalle 22.40 fino a oltre la bandiera a scacchi di domenica. Tutte le dirette integrali sono disponibili su Discovery+ e su fiawec.tv.

Rovera dichiara alla vigilia della grande classica francese: “E’ davvero bello ritrovarsi a Le Mans per la gara più importante al mondo. Immergersi nell’atmosfera della 24 Ore e viverla per più di una settimana è sempre speciale. Sarà la mia quinta volta a Le Mans, iniziano a essere tante, sono felice per l’ennesima opportunità. Almeno nelle premesse e per il fatto che nella scorsa edizione qui la 296 LMGT3 era all’esordio, quest’anno partiamo da una base migliore rispetto al 2024. Ci conosciamo tutti meglio e soprattutto conosciamo meglio il potenziale della Ferrari. Già lo scorso anno disputammo comunque una buona gara, ma fu un po’ caotica fra tanta pioggia e le neutralizzazioni, quindi spero che stavolta potremo disputare una gara pulita e onestamente credo che possiamo giocarci delle chance. Domenica scorsa il test-day è andato bene, il lavoro di squadra ed equipaggio sulla vettura ci ha fornito dei dati interessanti, anche se poi è sempre difficile capire davvero il livello generale. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo solo concentrarci su questo in vista di un appuntamento dove può sempre succedere di tutto. Del resto anche questo è il bello di Le Mans”.

FIA World Endurance Championship 2025: 28 febbraio 1812 km del Qatar; 20 aprile 6 Ore di Imola; 10 maggio 6 Ore di Spa; 14-15 giugno 24 Ore di Le Mans; 13 luglio 6 Ore di San Paolo; 7 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 28 settembre 6 Ore del Fuji; 8 novembre 8 Ore del Bahrain

