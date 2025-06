Rovera centra la prima fila alla 24 Ore di Le Mans su Ferrari

Dopo i turni di Heriau e Mann, nell’hyperpole finale il pilota ufficiale del Cavallino qualifica seconda di classe la 296 LMGT3 di Vista AF Corse e ora team ed equipaggio sono pronti ad affrontare la gara più ambìta del Mondiale Endurance. Sabato lo start alle 16.00 (diretta Eurosport 1, Discovery+ e fiawec.tv)

Le Mans (Francia). Un giorno di attesa per un giorno intero di gara. Alla 24 Ore di Le Mans, quarto round del Mondiale Endurance 2025, il venerdì è tradizionale giornata di riposo, rifiniture ai box e parata in centro città, ma sabato 14 giugno alle 16.00 con diretta su Eurosport 1, Discovery+ e fiawec.tv la grande classica francese prenderà il via riportando tutta l’attenzione sulle sfide in pista. E’ il momento che sta aspettando anche Alessio Rovera, alla sua quinta partecipazione nella leggendaria tappa del FIA World Endurance Championship, la seconda consecutiva al volante della Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse in equipaggio con François Heriau e Simon Mann.

Team e piloti hanno completato tutte le sessioni di prove libere e ufficiali tra mercoledì e giovedì, girando sia di giorno sia in notturna. Giovedì sera, dopo che i suoi due compagni di squadra erano riusciti a qualificarsi nei rispettivi turni, nell’hyperpole decisiva Rovera ha qualificato la Ferrari numero 21 con il secondo tempo di classe. La vettura di Vista AF Corse, quindi, prenderà il via della 93esima edizione della 24 Ore di Le Mans dalla prima fila della griglia di partenza delle LMGT3, che sui 13,626 chilometri dello storico Circuit de la Sarthe conta un totale di 24 auto schierate. In totale, fra Prototipi e GT, le vetture iscritte sono addirittura 62.

Rovera dichiara alla vigilia della 24 Ore di Le Mans 2025: “Abbiamo vissuto due giornate intense e davvero lunghe fra prove e qualifiche. Ci aspettavamo un certo equilibrio e infatti tanti rivali si sono presentati puntuali e siamo tutti vicini. La Ferrari sta funzionando bene, anche se mercoledì pomeriggio abbiamo trovato un gran caldo e quindi il team si è concentrato molto sul bilanciamento più adatto, ben diverso nei turni serali. Giovedì in FP3 abbiamo invece lavorato anche in ottica hyperpole confidando sul fatto che i miei compagni riuscissero a passare i vari tagli delle qualifiche. Devo ringraziarli perché, visti i regolamenti LMGT3, nel FIA WEC era da tanto tempo che non avevo la possibilità di lottare per la pole position. Alla fine ci siamo qualificati in prima fila: in una corsa che dura un giorno intero conta relativamente, ma può comunque aiutare almeno in partenza. Proprio per la gara ora cercheremo di recuperare un po’ di energie e di concentrarci al massimo. Come ogni anno sarà una grande sfida, siamo preparati e speriamo di viverla da protagonisti”.

Alla 24 Ore di Le Mans Rovera vanta uno strepitoso successo all’esordio, conquistato nel 2021 in classe GTE Am al volante della Ferrari 488 GTE. Quest’anno, nelle precedenti gare iridate 2025, sulla 296 LMGT3 il 29enne pilota varesino, Heriau e Mann hanno centrato la vittoria alla 6 Ore di Spa. Una vittoria che li ha rilanciati in classifica, dove al momento occupano il secondo posto a sole 4 lunghezze dalla vetta.

FIA World Endurance Championship 2025: 28 febbraio 1812 km del Qatar; 20 aprile 6 Ore di Imola; 10 maggio 6 Ore di Spa; 14-15 giugno 24 Ore di Le Mans; 13 luglio 6 Ore di San Paolo; 7 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 28 settembre 6 Ore del Fuji; 8 novembre 8 Ore del Bahrain

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

