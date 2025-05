Rovera ci riprova a Zandvoort nel GTWC Sprint su Ferrari

Dopo l’esordio assoluto e vincente a Brands Hatch, il pilota ufficiale del Cavallino torna al volante della 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors per affrontare in Olanda il secondo round della serie “veloce” del GT World Challenge, sempre affiancato dal monegasco Abril: le due gare di un’ora al via sabato alle 15.00 e domenica alle 14.45, entrambe in diretta televisiva su Sky Sport Max (canale 205)

Varese. Reduce dai test ufficiali della 24 Ore di Spa in settimana e da due weekend trionfali nel Mondiale Endurance a Spa sabato scorso e nel GT World Challenge Sprint Cup a Brands Hatch la domenica precedente, Alessio Rovera ritorna in pista dal 16 al 18 maggio a Zandvoort proprio in quest’ultimo campionato al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors. Nel secondo appuntamento stagionale, il pilota ufficiale del Cavallino ritrova in equipaggio il compagno di marca Vincent Abril. All’esordio assoluto a Brands Hatch e nella Sprint Cup, in Inghilterra insieme al driver monegasco Rovera ha vinto gara 1 del primo round, non riuscendo poi a marcare punti in gara 2 nonostante una spettacolare rimonta.

Alla vigilia di Zandvoort, il duo del team italo-belga occupa la seconda posizione della classifica, con 5,5 punti da recuperare sui battistrada e inaugura il programma della tappa del GTWC Sprint Cup in terra olandese venerdì 16 maggio con la disputa delle prove libere alle 10.20 e delle pre-qualifiche alle 15.10. Sabato il via delle qualifiche 1 è alle 10.00, mentre quello di gara 1 alle 15.00. Domenica chiusura del weekend con qualifiche 2 alle 9.00 e gara 2 in partenza alle 14.45. Sulla distanza di un’ora e sempre con cambio pilota obbligatorio, entrambe le gare saranno trasmesse in live streaming sul sito e i canali ufficiali del GT World Challenge e in Italia anche in tv su Sky Sport Max (canale 205 di Sky).

Rovera dichiara: “Qualche anno fa ho corso a Zandvoort, ma il circuito non era ancora aggiornato alla nuova e attuale configurazione. Dovremo quindi concentrarci e lavorare bene anche su alcuni riferimenti, soprattutto curare la traiettoria ideale alla spettacolare curva parabolica resa famosa dalla Formula 1, che è un po’ particolare da affrontare, dato che bisogna portarsi molto in alto. La pista è bella e credo potremo di nuovo trovare delle buone risposte in termini di competitività, anche se questo tracciato è più ‘standard’ e quindi diverso da Brands Hatch, dove sapevamo che avremmo potuto sfruttare il potenziale completo. Nelle due gare sarà molto importante fare punti pesanti, ma dovremo essere bravi fin dalle prove perché sebbene sul circuito olandese sia più facile superare la qualifica resta fondamentale in un campionato nel quale conta ogni millesimo di secondo”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

