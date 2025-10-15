Rovera conclude la ELMS alla 4 Ore di Portimao su prototipo

Ultimo impegno stagionale nell’European Le Mans Series per il pilota varesino di AF Corse, che torna al volante del prototipo Oreca 07 Gibson LMP2 numero 83 condiviso con i francesi Perrodo e Vaxiviere. Sabato 18 gara alle 15.30 italiane con live streaming su sito e youtube della serie endurance continentale

Varese. European Le Mans Series, ultima fermata Portimao. Alessio Rovera torna in gara fra i prototipi per affrontare la tappa conclusiva della ELMS 2025 al volante della Oreca 07 LMP2 motorizzata Gibson condivisa in AF Corse con i due compagni di squadra francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. Il trio del team emiliano si ripresenta al via della 4 Ore portoghese che coronerà la stagione della serie endurance continentale iscritto in classe LMP2 Pro-Am e ancora da campione in carica, anche se stavolta l’equipaggio della numero 83 sarà impegnato nel ruolo di vero e proprio outsider con l’obiettivo di concludere nel migliore dei modi una stagione iniziata al top assoluto (magistrale vittoria davanti a tutti alla 4 Ore di Barcellona) e proseguita sempre sul filo delle lotte al vertice ma con qualche imprevisto che ne ha condizionato la rincorsa alla conferma del titolo.

Rovera e compagni sono comunque reduci dal positivo terzo gradino del podio conquistato il mese scorso alla 4 Ore di Silverstone e in classifica i due piloti transalpini occupano la terza posizione, ma a meno 25 punti dalla vetta (speranze di titolo ridotte appunto al lumicino con 26 punti disponibili), mentre il driver varesino è 4 punti più indietro per aver saltato la seconda prova a Le Castellet in favore di un concomitante impegno ufficiale con la Ferrari (con tanto di vittoria a Brands Hatch).

Al round finale della ELMS sono iscritti 44 vetture in totale, 21 delle quali sono prototipi LMP2. Il fine settimana portoghese va in scena da giovedì a sabato con prime prove libere proprio giovedì 16 ottobre alle 11.00 (mezzogiorno in Italia). Dopo anche il test riservato ai piloti bronze (con il solo Perrodo impegnato per l’equipaggio AF Corse), si scende di nuovo in pista venerdì per la FP2, in programma alle 10.10 (11.10), e per le qualifiche, che per la LMP2 Pro-Am prendono il via alle 16.05 (17.05). La 4 Ore di Portimao si disputa poi sabato con partenza alle 15.30 ora italiana: disponibile il live streaming previsto sul sito ufficiale www.europeanlemansseries.com e relativo canale youtube.

Rovera dichiara: “Proprio a Portimao lo scorso anno ci laureammo campioni e fu un weekend combattuto fino all’ultimo, quest’anno invece affronteremo l’impegno con meno pressioni e senza dover guardare alla classifica e chissà che il fatto di non aver niente da perdere possa in qualche modo favorirci. In pista ci manca ancora qualcosa e nel test pre-gara abbiamo cercato di lavorare nella direzione giusta in ottica messa a punto della vettura. Questo è un circuito molto bello da guidare, ma anche piuttosto unico, quindi se poi non hai un prototipo che ti asseconda si fa un po’ di fatica. Nelle libere proveremo ulteriori soluzioni e vedremo di affinare il lavoro per essere pronti per qualifica e gara, dove cercheremo di concludere la stagione ELMS con un’ultima soddisfazione”.

European Le Mans Series 2025: 6 aprile 4 Ore di Barcellona; 4 maggio 4 Ore di Le Castellet; 6 luglio 4 Ore di Imola; 24 agosto 4 Ore di Spa; 14 settembre 4 Ore di Silverstone; 18 ottobre 4 Ore di Portimao

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Com. Stam. + foto