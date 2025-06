Rovera costretto allo stop a Monza nel GT World Challenge

Nel secondo round della Endurance Cup l’equipaggio con il pilota ufficiale del Cavallino e i compagni di marca Abril e Pier Guidi lotta in top-10 con la Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors ma all’ultimo pit-stop deve ritirarsi in conseguenza di un contatto: “Ora puntiamo tutto su Spa”

Monza, 1° giugno 2025. Disputata nel weekend a Monza, non è stata fortunata la tappa italiana della Endurance Cup del GT World Challenge per Alessio Rovera e l’equipaggio della Ferrari 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors. Il pilota ufficiale del Cavallino e i suoi compagni di marca Vincent Abril e Alessandro Pier Guidi sono stati costretti al ritiro ai box durante l’ultimo pit-stop a causa di un contatto rimediato con un’altra vettura approcciando la stessa pit-lane. Rovera aveva inaugurato bene la giornata nella mattinata di domenica realizzando il miglior crono assoluto nel Q1 durante il suo turno di qualifica, concluso con un interessante 1’45”376. In totale, l’equipaggio della Ferrari numero 51 si è poi qualificato in ottava posizione e dunque nel pomeriggio ha preso il via dalla quarta fila della griglia di partenza. Durante la gara, prevista sulla distanza di 3 ore e che ha visto l’equipaggio sempre in lotta in top-10 fra la sesta e l’ottava posizione, Alessio è stato impegnato nel corso della prima parte, lasciando poi il volante ad Abril, purtroppo, come accennato, costretto allo stop definitivo ai box appena prima che anche Pier Guidi potesse a sua volta salire in auto per il suo stint di guida. Un finale che dopo Le Castellet lascia di nuovo a secco di punti il trio del team italiano, che a questo punto guarda già al prossimo e attesissimo round del GT World Challenge, la 24 Ore di Spa in programma a fine giugno, anche se prima Rovera sarà impegnato in un contesto diverso per un’altra 24 Ore leggendaria, quella di Le Mans, quarto round del Mondiale Endurance il 14-15 giugno.

Rovera dichiara nel post-Monza: “Un aspetto positivo del weekend è stato il crono fatto segnare in qualifica, anche se in realtà mi ha un po’ sorpreso. Probabilmente sfruttando anche qualche scia mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto, però lungo tutto il weekend non abbiamo potuto esprimere il potenziale necessario per puntare alle posizioni da podio. In gara avremmo al massimo potuto conquistare un piazzamento, quindi ora nel GT World Challenge bisogna puntare al prossimo, determinante appuntamento, la 24 Ore di Spa, dove contiamo di poter esprimere la competitività mostrata lo scorso anno”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

Com. Stam. + foto