Rovera dà il la alla ELMS 2025 a Barcellona su Prototipo

Dopo due giorni di test ufficiali, nel weekend del 6 aprile il pilota varesino apre la nuova stagione dell’European Le Mans Series confermandosi al fianco dei francesi Perrodo e Vaxiviere al volante della Oreca-Gibson LMP2 #83 di AF Corse. Domenica la 4 Ore scatta alle 12.00 live su ACI Sport TV e web

Varese. Prosegue l’intenso 2025 di Alessio Rovera, che nel weekend del 6 aprile passerà dagli impegni ufficiali con la Ferrari nel GT a quelli su Prototipo, prendendo il via dell’European Le Mans Series. La nuova stagione della prestigiosa serie continentale promossa dall’ACO scatta con la 4 Ore di Barcellona e sul circuito del Montmelò il driver varesino si confermerà protagonista con la medesima formazione dello scorso anno. Rovera sarà di nuovo al volante della Oreca 07 motorizzata Gibson preparata dal team emiliano AF Corse e come compagni di equipaggio ritroverà i francesi François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. I tre piloti sono i campioni in carica della classe LMP2 Pro-Am e come nelle ultime stagioni porteranno il numero 83 sulla livrea. La squadra è reduce dai test ufficiali che hanno di fatto aperto la stagione ELMS lunedì e martedì scorso proprio a Barcellona: due giornate utili a “oliare” tutti i meccanismi e preparare l’atteso inizio di campionato, che fra l’altro dodici mesi fa, sempre in terra spagnola, li vide vincitori (con Rovera che segnò anche il giro più veloce in assoluto).

In totale, sono 44 le vetture iscritte alla 4 Ore di Barcellona, fra queste 21 i prototipi LMP2. Il round inaugurale della ELMS 2024 prende il via venerdì 4 aprile alle 11.50 con le prime prove libere e prosegue con il bronze test alle 16.10 (sarà impegnato Perrodo). Sabato alle 10.10 le FP2, mentre alle 15.55 semaforo verde per le qualifiche della LMP2 Pro-Am. La gara si disputa domenica dalle 12.00 con diretta televisiva in Italia su ACI Sport TV (Sky canale 228 e TV Sat canale 52) e live streaming sul sito della stessa ACI Sport TV e su quello ufficiale www.europeanlemansseries.com (telecronaca in lingua inglese).

Rovera dichiara: “Lo scorso anno a Barcellona avevamo vissuto un weekend pressoché perfetto avviando al meglio una stagione che ci avrebbe poi portato al titolo. Da lì siamo ripartiti lunedì e martedì nei test e devo dire che il lavoro svolto da tutto il team è un’iniezione di fiducia in vista del weekend, durante il quale contiamo di confermarci competitivi. Detto questo, in griglia sono previste delle novità e la sfida di vertice coinvolgerà almeno 4-5 prototipi. La lotta è dunque apertissima e molto si giocherà sul filo. Dovremo dare il massimo senza incappare in imprevisti”.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

