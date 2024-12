Rovera d’Arabia: a Jeddah è campione GT World Challenge Endurance!

Il driver ufficiale della Ferrari è terzo sul podio nella 6 Ore che ha deciso la stagione al volante della 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors condivisa con Rigon e Pier Guidi e con quest’ultimo celebra il titolo 2024, il primo per il driver varesino in una delle serie internazionali più ambìte e combattute: “Ce lo siamo meritati: la macchina è stata fantastica e con la squadra abbiamo fatto un lavoro eccezionale”

Jeddah (Arabia Saudita). Alessio Rovera celebra al termine della 6 Ore di Jeddah il suo primo titolo nel GT World Challenge Europe Endurance Cup, conquistato nella serata di sabato in un finale al cardiopalma al volante della Ferrari 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors, a sua volta primo fra i Team. Dopo aver conquistato la pole position in mattinata, sui 6174 metri del circuito arabo il pilota ufficiale del Cavallino si è laureato campione 2024 grazie al terzo posto sul podio centrato insieme ai compagni di equipaggio Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi, quest’ultimo a sua volta campione Piloti insieme al driver varesino classe 1995.

Un terzo posto che dopo una prima ora ben condotta da Rovera, protagonista nel primo e nel quarto stint della gara, è passato per un’emozionante rimonta che ha coinvolto l’intero trio in azione sulla 296 GT3 di Maranello, che per un imprevisto ai box era precipitata a centro gruppo.

Rovera e compagni non hanno mai smesso di credere alle possibilità di centrare la corona e nel finale una safety car ha permesso all’equipaggio tutto italiano di riavvicinare i rivali e recuperare le posizioni decisive per assicurarsi matematicamente il trionfo in campionato, oltre che un prestigioso podio di tappa, il terzo della stagione nei cinque appuntamenti disputati (gli altri alla 24 Ore di Spa, secondi dopo aver dominato fin quasi al traguardo, e alla 3 Ore di Monza, terzi lo scorso settembre, in quel caso con Rovera e Pier Guidi affiancati dal monegasco Vincent Abril).

Nel prezioso 2024 di Rovera, al primo titolo in European Le Mans Series, conquistato il mese scorso su Oreca 07 Gibson fra i prototipi della classe LMP2 Pro-Am, si aggiunge così il primo nel GT World Challenge, che diventa anche il suo primo titolo con la Ferrari 296 GT3 (introdotta lo scorso anno), a seguire nel suo palmares internazionale con il Cavallino quel trionfo iridato 2021 che il pilota varesino ha centrato in classe GTE Am nel Mondiale Endurance al volante della Ferrari 488 GTE.

Rovera ha dichiarato al termine della 6 Ore di Jeddah dopo le premiazioni: “Fino all’ultimo giro sono stato con il fiato sospeso in attesa della bandiera a scacchi. Mai nella mia carriera un terzo posto è stato così dolce. E’ il mio primo titolo nel GTWC e l’abbiamo meritato: nel corso dell’anno la 296 GT3 è stata fantastica e sia la squadra sia noi piloti abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Questo finale è stato incredibile, alla fine l’obiettivo è stato centrato e non è facile trovare tutte le parole per descrivere questa magnifica sensazione”.

GT World Challenge Endurance Cup: 7 aprile 3 Ore del Paul Ricard (Le Castellet); 29-30 giugno 24 Ore di Spa; 28 luglio 3 Ore del Nurburgring; 22 settembre 3 Ore di Monza; 23 novembre 6 Ore di Jeddah

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

