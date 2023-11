Rovera è già nel 2024: al via su Prototipo in Asian Le Mans Series

Nel weekend del 3 dicembre il pilota varesino ufficiale Ferrari torna al volante della Oreca 07 LMP2 del team AF Corse in equipaggio con i francesi Perrodo e Vaxiviere per affrontare il campionato endurance asiatico a partire dalla doppia 4 Ore di Sepang: prima gara sabato e bis domenica entrambe alle 7.00 ora italiana con tanto di diretta televisiva su MS Motor TV (canale 229 di Sky) e sul sito web­ ufficiale

Varese. Alessio Rovera è già proiettato verso il primo impegno della nuova stagione automobilistica: il driver varesino ufficiale della Ferrari, in attesa di tornare anche agli impegni GT con la “rossa”, affronterà l’Asian Le Mans Series 2023/24 al volante del prototipo Oreca 07 motorizzato Gibson di classe LMP2 in equipaggio con François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. Con il numero 83 sulla fiancata e il team AF Corse, Rovera ha già corso insieme ai due compagni di squadra francesi (tra l’altro con vittoria alla 4 Ore di Aragon in agosto) durante la scorsa edizione dell’European Le Mans Series. Stavolta per i tre il palcoscenico endurance sarà quello asiatico, con il 28enne pilota varesino pronto a esordire in Malesia nel primo doppio round di campionato, in programma dall’1 al 3 dicembre con ben due 4 Ore di Sepang da disputare. Per l’intero equipaggio si tratterà della prima apparizione in assoluto sugli impegnativi 5543 metri del circuito malese che fino a qualche anno fa ospitava anche i GP di Formula 1.

In totale, sono 39 le vetture che si sfideranno a Sepang, tra le quali spiccano proprio gli 11 prototipi LMP2 che si contenderanno la vittoria assoluta. Il weekend scatta venerdì 1° dicembre con in programma due sessioni di prove libere da 90 minuti ciascuna. Sabato qualifiche in mattinata e la prima gara con partenza alle ore 14.00 (le 7.00 italiane). Domenica la seconda 4 Ore di Sepang completerà il primo appuntamento sempre dalle 14.00 alle 18.00 (7.00-11.00 in Italia). Entrambe le gare saranno trasmesse a partire dalle 7.00 italiane in diretta tv integrale su MS Motor TV (canale 229 di Sky) e in live streaming su www.asianlemansseries.com .­

Rovera dichiara alla vigilia della trasferta in Malesia: “La stagione in Asian Le Mans Series sarà una sfida accattivante e mi permetterà di proseguire a competere anche fra i Prototipi. Per tutti in squadra sarà la prima volta a Sepang con la LMP2 e quindi saranno fondamentali i turni di prove libere per mettere a punto la vettura. Dal lavoro svolto al simulatore il circuito sembra davvero impegnativo, ma dovremo adattarci in fretta. A complicare le cose troveremo gran caldo e soprattutto un elevato tasso di umidità. Vedremo, di sicuro proveremo a far bene e spingere al massimo. Affronteremo altri team ed equipaggi di valore, il fatto di poterci giocare l’assoluta dà tanta carica e un’extra-motivazione anche in ottica campionato”.

Dopo la doppia tappa di dicembre, il campionato riprenderà in febbraio a Dubai e di seguito ad Abu Dhabi, sede del gran finale con di nuovo un appuntamento su due gare.

Asian Le Mans Series 2023-24: 2 dicembre 4 Ore di Sepang; 3 dicembre 4 Ore di Sepang; 4 febbraio 4 Ore di Dubai; 10 febbraio 4 Ore di Abu Dhabi; 11 febbraio 4 Ore di Abu Dhabi.

