Rovera punta al Mugello tra i prototipi nella volata finale della ELMS

Il 27-29 settembre il pilota varesino è atteso alla prova di casa nel penultimo round della European Le Mans Series 2024 insieme ai compagni di squadra Perrodo e Vaxiviere al volante della Oreca-Gibson LMP2 del team AF Corse. Domenica la 4 Ore scatta alle 11.30 in diretta su Plus TV (Sky 814) e sul web

Varese. Nuovo scenario e nuovo impegno casalingo per Alessio Rovera nel giro di una settimana. Dopo la 3 Ore di Monza con la Ferrari 296 GT3, il pilota ufficiale del Cavallino Rampante ritorna nella European Le Mans Series 2024 per affrontare la 4 Ore del Mugello, quinto dei sei round in calendario quest’anno. Nel weekend del 29 settembre il 29enne driver varesino sarà al via al volante del prototipo Oreca 07 motorizzato Gibson numero 83 gestito dal team AF Corse e condiviso con i compagni di equipaggio François Perrodo e Matthieu Vaxiviere. Sul circuito toscano Rovera e i due piloti francesi proseguono la rincorsa al titolo di classe LMP2 Pro-Am, categoria nella quale al momento occupano la prima posizione in campionato con 20 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori.

Per Rovera l’impegno casalingo della serie continentale dell’ACO Le Mans concluderà un settembre di fuoco che lo ha già visto impegnato ad Austin e al Fuji nel Mondiale Endurance (FIA WEC) e, come accennato, lo scorso weekend a Monza in occasione del GT World Challenge. Nei precedenti appuntamenti della ELMS, in stagione Alessio e compagni finora hanno centrato due vittorie (4 Ore di Barcellona e 4 Ore di Spa), un secondo (4 Ore di Imola) e un quarto posto (4 Ore di Le Castellet, quando fu un imprevisto a rallentare la loro corsa di vertice) e ora puntano a rilanciare la propria candidatura al titolo LMP2 Pro-Am, che potrebbe già essere assegnato proprio al Mugello.

Fra Prototipi e GT, sono attese 43 vetture (22 le LMP2) al via lungo i 5245 metri di uno dei tracciati più esaltanti e impegnativi al mondo: dopo i test collettivi, il weekend prende il via venerdì 27 settembre alle 11.50 con le prime prove libere e prosegue con il bronze test alle 16.20. Sabato alle 10.10 il via alla FP2, mentre alle 15.30 sono di scena le qualifiche della classe LMP2 Pro-Am. La gara si disputa domenica dalle 11.30 con diretta televisiva in Italia su Plus TV (canale 814 di Sky) e live streaming sul sito ufficiale www.europeanlemansseries.com .­

Rovera dichiara in vista del penultimo round della ELMS: “E’ sempre piacevole poter competere ai massimi livelli internazionali sui circuiti italiani, tanto più che il Mugello segna l’inizio della volata finale per il titolo. E’ una gara fondamentale perché, anche se non ci pensiamo, sappiamo che ci giochiamo la possibilità di chiudere già i conti proprio davanti al pubblico di casa, nel caso di vittoria. In realtà, la situazione in campionato non cambia nulla: l’obiettivo rimane sempre quello di stare davanti a tutti. La LMP2 al Mugello è velocissima, ma sotto il profilo fisico da guidare/gestire è molto impegnativa e una complessità sarà di sicuro rappresentata dal traffico in pista. Nei tratti più veloci e iconici del Mugello è un prototipo davvero divertente da guidare e sono sicuro che in gara troveremo delle condizioni di grip ideali”.

European Le Mans Series: 14 aprile 4 Ore di Barcellona; 5 maggio 4 Ore di Le Castellet; 7 luglio 4 Ore di Imola; 25 agosto 4 Ore di Spa; 29 settembre 4 Ore del Mugello; 19 ottobre 4 Ore di Portimao

FIA WEC: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans; 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain

GT World Challenge Endurance Cup: 7 aprile 3 Ore del Paul Ricard (Le Castellet); 29-30 giugno 24 Ore di Spa; 28 luglio 3 Ore del Nurburgring; 22 settembre 3 Ore di Monza; 23 novembre 6 Ore di Jeddah

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it