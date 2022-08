Rovera riaccende i motori a Barcellona in ELMS

Dopo la vittoria di classe alla 24 Ore di Spa e la pausa estiva, il pilota varesino ufficiale Ferrari torna al volante della Oreca 07 LMP2 di AF Corse in equipaggio con Perrodo e Nielsen e affronta nel weekend il quarto round della European Le Mans Series alla 4 Ore catalana. La gara al via domenica alle 11.45

Varese. Alessio Rovera riprende la sua prima stagione fra i prototipi in occasione della 4 Ore di Barcellona, quarto round dell’European Le Mans Series in programma nel weekend del 28 agosto. Il pilota varesino ufficiale della Ferrari torna al volante della Oreca 07 Gibson di classe LMP2 Pro-Am del team AF Corse condivisa in equipaggio con François Perrodo e Nicklas Nielsen dopo la brillante parentesi GT alla 24 Ore di Spa, dove a fine luglio ha conquistato la sua prima vittoria nella classica belga in classe Pro-Am in equipaggio con Bertolini-Costantini-Machiels al volante della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 sempre di AF Corse.

Con Perrodo e Nielsen, invece, Alessio a Barcellona proverà a centrare il primo successo stagionale nella ELMS in LMP2 Pro-Am, categoria dove il trio del team italiano si è già imposto nel Mondiale alla 1000 Miglia di Sebring e alla 6 Ore di Spa. In terra catalana il primo obiettivo sarà quello di tornare sul podio della serie europea dopo l’ottimo secondo posto conquistato in apertura a Le Castellet e le meno fortunate prove casalinghe a Imola (nonostante la pole position assoluta dello stesso Rovera) e Monza, concluse al quinto e quarto posto.

In tutto alla 4 Ore di Barcellona sono iscritte 41 vetture. Fra queste 16 sono i prototipi LMP2, la categoria più numerosa. L’evento prende il via venerdì alle 11.00 con le prime prove libere. Sabato alle 11.10 la seconda sessione e le qualifiche delle LMP2 alle 16.25. La gara scatta domenica 28 agosto alle 11.45 con live streaming su www.europeanlemansseries.com .

Rovera dichiara: “Per il Montmelò dovremo cercare di mantenere la concentrazione ad alti livelli. Il campionato è difficile, ma dovremo dare il massimo. Sono certo che con la squadra ce la metteremo tutta per insidiare il vertice. Anche qui sarà importante far bene la qualifica e in generale dobbiamo un po’ cercare di replicare il weekend di Imola, dove la gara è stata poi condizionata da un contatto, ma eravamo a posto e sul prototipo avevamo la velocità ideale. Penso che Barcellona possa essere la pista giusta per riuscirci, sono fiducioso”.

FIA World Endurance Championship 2022: 18 marzo 1000 Miglia di Sebring; 7 maggio 6 Ore di Spa; 11-12 giugno 24 Ore di Le Mans; 10 luglio 6 Ore di Monza; 11 settembre 6 Ore del Fuji; 12 novembre 8 Ore del Bahrain.

European Le Mans Series 2022: 17 aprile 4 Ore di Le Castellet; 15 maggio 4 Ore di Imola; 3 luglio 4 Ore di Monza; 28 agosto 4 Ore di Barcellona; 25 settembre 4 Ore di Spa; 16 ottobre 4 Ore di Portimao.

Com. Stam./foto