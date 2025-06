Rovera rilancia la sfida alla 24 Ore di Spa su Ferrari

Nel weekend del 29 giugno il pilota ufficiale del Cavallino si schiera al via dell’appuntamento più prestigioso del GT World Challenge condividendo con Pier Guidi e Abril la 296 GT3 numero 51 di AF Corse – Francorchamps Motors, in cerca di rivincite dopo un non semplice avvio di stagione e l’assurda beffa subìta in Belgio lo scorso anno. La gara prende il via sabato alle 16.30 (diretta Sky e web GTWC)

Varese. Alessio Rovera è pronto a rilanciare la sfida alla 24 Ore di Spa, che si disputa sui 7004 metri del circuito belga nel weekend del 29 maggio. Lo storico appuntamento del tracciato incastonato nelle Ardenne è il più prestigioso nel calendario del GT World Challenge, la cui Endurance Cup nell’occasione giunge al terzo round stagionale. Il pilota ufficiale della Ferrari si conferma al via al volante della 296 GT3 numero 51 del team AF Corse – Francorchamps Motors, sulla quale si alternerà al volante con i compagni di marca Alessandro Pier Guidi e Vincent Abril. L’equipaggio composto dai due alfieri italiani e dal driver monegasco, tra Le Castellet e Monza, è reduce da un complicato inizio di stagione nella serie di durata e a Spa rilanciano la sfida, anche per cercare la rivincita rispetto alla beffa che il team, in quell’occasione con Rovera, Pier Guidi e Davide Rigon in auto, subì nella scorsa edizione della 24 Ore. Proprio Rovera e Pier Guidi, infatti, dodici mesi fa conquistarono il secondo posto sul podio, ma solo dopo che la vittoria, ormai consolidata, svanì nell’ultima ora a causa di un assurdo imprevisto in entrata box, quando la stretta corsia fu ostruita da un’altra vettura proprio al sopraggiungere della Ferrari numero 51, che, costretta a uno stop prolungato, nel frangente perse il vantaggio accumulato e il comando della corsa. Un episodio tra i più assurdi e beffardi nella storia del motorsport e che il trio del Cavallino spera di poter “cancellare” con un weekend di vertice. Nel frattempo, a Spa, pista che predilige, Rovera è già tornato in due occasioni, entrambe vittoriose: ad agosto 2024 firmò il successo su prototipo in European Le Mans Series, mentre con la Ferrari si è imposto nella tappa del Mondiale Endurance disputata il mese scorso.

Dopo la classica parata di auto e piloti in centro città mercoledì nel tardo pomeriggio, giovedì 26 giugno la 24 Ore di Spa avvia il programma in pista con un’intensa prima giornata con prove libere (11.20-12.50), pre-qualifiche (17.40-18.30), qualifiche (dalle 21.15) e libere notturne (23.05-00.35). Il clou del venerdì sarà la Superpole in programma dalle 16.10 alle 16.40, seguita dal warm up (20.05-20.35). Con ben 75 auto iscritte, la gara prende il via sabato 28 giugno alle 16.30: diretta tv da confermare su Sky Sport Max (Sky 205) e live streaming integrale sul sito ufficiale www.gt-world-challenge-europe.com e relativi canali social.

Rovera dichiara in vista del weekend: “Veniamo da un periodo non semplice nel GT World Challenge, ma l’appuntamento di Spa, circuito per me sempre speciale, e il fatto che si disputi su 24 ore fanno sempre storia a sé. Rispetto allo scorso anno, quando la 296 GT3 è stata grande protagonista, partiamo con qualche punto di domanda in più e dovremo valutare bene tutte le condizioni che troveremo, in particolare il meteo e durante la notte; allo stesso tempo sono convinto che anche questo fine settimana potremo dimostrarci competitivi e speriamo che l’elevato grip che in genere si trova su questa pista possa aiutarci. Per la squadra la 24 Ore di Spa è l’obiettivo principale del campionato, dobbiamo tutti cercare di non commettere errori e farci trovare pronti e sereni in primis a livello psicologico a fronte di una sfida così estrema, che fra l’altro vanta il record assoluto di partecipanti nella sua storia. Sarà uno scenario ai massimi livelli davvero intrigante da affrontare”.

GT World Challenge Endurance Cup: 13 aprile Castellet; 1° giugno Monza; 28-29 giugno 24 Ore di Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre Barcellona / Sprint Cup: 4 maggio Brands Hatch; 18 maggio Zandvoort; 20 luglio Misano; 3 agosto Magny-Cours; 21 settembre Valencia

