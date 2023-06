Rovera risponde presente alla 24 Ore di Le Mans su Ferrari

Da mercoledì a domenica il pilota ufficiale del Cavallino affronta per la terza volta la leggendaria prova del Mondiale Endurance, la seconda al volante della 488 GTE, con la quale vinse all’esordio nel 2021 in GTE Am. L’equipaggio di Richard Mille AF Corse è completato dalla francese Wadoux e dall’argentino Pérez Companc, con i quali il varesino è reduce dal trionfo alla 6 Ore di Spa. La gara, che celebra il centenario, prende il via sabato alle 16.00, prevista la diretta televisiva integrale sui canali Eurosport

Le Mans (Francia), 6 giugno 2023. Dietro l’angolo c’è il clou della 24 Ore di Le Mans nel Mondiale Endurance di Alessio Rovera. Il pilota ufficiale della Ferrari è già in Francia nella “mecca” dell’endurance, che affronterà per la terza volta consecutiva e lo farà tornando al volante della Ferrari 488 GTE dopo la partecipazione dello scorso anno fra i prototipi LMP2. Proprio sulla GT del Cavallino il driver di Varese vinse all’esordio nel 2021 in GTE Am al culmine di una corsa entusiasmante. In quell’occasione era in equipaggio con François Perrodo e Nicklas Nielsen, quest’anno, invece, nel prestigio dell’edizione del centenario Rovera torna in azione sulla 488 GTE insieme a Lilou Wadoux, attesa alla gara di casa, e all’argentino Luís Pérez Companc.

Il trio del team Richard Mille AF Corse è reduce dalla giornata di test ufficiali svolta con profitto domenica scorsa e con la “rossa” numero 83 ha dunque già “assaggiato” i 13,626 chilometri del mitico Circuit de la Sarthe in vista degli impegni di gara, che prenderanno il via mercoledì con le varie sessioni di prove e culmineranno con la 24 Ore organizzata dall’Automobile Club de l’Ouest tra sabato e domenica. La Le Mans del centenario è il quarto appuntamento stagionale e giro di boa del FIA World Endurance Championship (FIA WEC) e assegna doppio punteggio (ai vincitori 50 punti anziché 25), assumendo un’importanza notevole in ottica rincorsa ai titoli iridati. Grazie alla splendida vittoria conquistata un mese fa alla 6 Ore di Spa, Rovera e compagni sono risaliti al secondo posto in classifica, dove alla viglia della tappa più ambita e “pesante” pagano ancora 39 punti di distacco dalla vetta.

Fra Hypercar, LMP2 e GTE, in totale sono 62 le auto iscritte alla 91esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Le GTE sono 21 e insieme alle altre affrontano la prima sessione di prove libere mercoledì 7 giugno dalle 14.00 alle 17.00. Sempre mercoledì semaforo verde per le qualifiche dalle 19.00 alle 20.00 e per le seconde libere notturne (22.00-mezzanotte). Giovedì libere 3 dalle 15.00 alle 18.00, la sessione di Hyperpole dalle 20.00 alle 20.30 e le ultime prove libere di nuovo notturne dalle 22.00 alle 23.00. Dopo la pausa e la parata di venerdì, sabato 10 giugno veloce warm up dalle 12.00 alle 12.15 e la gara con partenza alle 16.00. In Italia tutte le sessioni di prove, l’Hyperpole e la 24 Ore saranno trasmesse in diretta televisiva integrale in alternanza fra i canali Eurosport ed Eurosport 2.

Rovera dichiara in vista della sua terza Le Mans: “Tornare qui è sempre speciale, nei test ho ritrovato un circuito come sempre bello da guidare e credo che di base partiamo con un potenziale interessante. Dopo la gara di Spa in squadra siamo tutti molto carichi e determinati, però Le Mans è sempre tutta un’altra storia, una gara a sé che sembra non finire mai. La certezza è che ce la metteremo tutta, per noi vincere questo round significherebbe tanto anche in ottica classifica e se si vuole puntare in alto il tema cruciale è non commettere errori. Nulla sarà semplice e tantomeno scontato, noi ci siamo, ma è davvero impossibile fare previsioni precise. Attendiamo le prove per rifinire il lavoro iniziato nei test e farci trovare pronti per la gara, che a Le Mans è l’unica cosa che conta davvero”.

FIA World Endurance Championship: 17 marzo 1000 Miglia di Sebring; 16 aprile 6 Ore di Portimao; 29 aprile 6 Ore di Spa; 10-11 giugno 24 Ore di Le Mans; 9 luglio 6 Ore di Monza; 10 settembre 6 Ore del Fuji; 4 novembre 8 Ore del Bahrain.

GT World Challenge Endurance Cup: 23 aprile 3 Ore di Monza; 4 giugno 1000 km di Le Castellet; 1-2 luglio 24 Ore di Spa; 30 luglio 3 Ore del Nurburgring; 1° ottobre 3 Ore di Barcellona.

