Rovera settimo al Mugello e ancora al comando in ELMS

Dopo un ottimo inizio di gara, il penultimo round stagionale del pilota varesino e dei compagni di squadra Perrodo e Vaxiviere è condizionato da un contatto con un doppiato che retrocede la Oreca 07 di AF Corse nelle retrovie: ultimo e decisivo atto a Portimao il 19 ottobre con due soli punti di vantaggio

Scarperia (FI), 29 settembre 2024. Si conclude con un settimo posto al traguardo la 4 Ore del Mugello di Alessio Rovera e dei compagni di squadra François Perrodo e Matthieu Vaxiviere, impegnati sul circuito toscano nel penultimo round della European Le Mans Series. Al volante della Oreca 07 Gibson iscritta in classe LMP2 Pro-Am, dopo essere scattato dalla quinta posizione in griglia di partenza con Perrodo e aver preso il comando proprio con il 29enne pilota varesino, subentrato al driver francese poco dopo un’ora di gara, l’equipaggio del team AF Corse è stato costretto a un momentaneo stop fuoripista a causa di un contatto avvenuto durante l’operazione di doppiaggio con una vettura Gran Turismo. Così, intorno a metà corsa, Rovera è precipitato in settima posizione e una volta rientrato né lui né Vaxiviere, al volante per gli stint finali di gara, hanno potuto tentare la rimonta, visti i due giri di ritardo accumulati nel frangente.

Il settimo posto finale permette alla squadra di guadagnare una manciata di punti utili per la classifica di categoria, nella quale ora però si è assottigliato il vantaggio della vigilia della tappa toscana. Rovera, Perrodo e Vaxiviere si giocheranno il titolo LMP2 Pro-Am nell’ultimo appuntamento stagionale in programma il 19 ottobre a Portimao, dove arriveranno con soli due punti di vantaggio sulla più immediata concorrenza. Nel frattempo, per Rovera torneranno gli impegni come pilota ufficiale Ferrari: appuntamento negli Stati Uniti, a Braselton, al volante della 296 GT3 del Cavallino in occasione della Petit Le Mans del 12 ottobre sotto le insegne del team Triarsi Competizione.

Rovera dichiara nel post-Mugello: “Purtroppo a volte le gare sono anche questo, dobbiamo accettarlo. Certamente è un peccato, anche perché nei primi stint avevamo iniziato molto bene, e spiace per la squadra. Dobbiamo comunque guardare avanti, perché ora voliamo negli Stati Uniti e poi c’è di nuovo la ELMS per l’ultima a Portimao. Non si può sbagliare”.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it